Il “Radice-Alighieri” trionfa in “Essere volontario oggi: il dono per l’altro”

“Essere volontario oggi: il dono per l’altro“. E’ questo il titolo del concorso organizzato dall’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie) di Reggio Calabria e Vibo Valentia per ricordare la figura del Prof. Alberto Neri, ematologo di grande prestigio e fondatore della sezione AIL di Reggio Calabria, scomparso prematuramente per il tentativo di soccorrere persone in difficoltà.

Il concorso ha avuto come scopo quello di accomunare alla memoria di Alberto Neri l’importanza di prendersi cura dell’altro, sensibilizzare gli allievi alla cultura del Volontariato e della Donazione, promuovere stili di vita positivi improntati alla partecipazione, educare all’ascolto, come capacità di accorgersi dell’altro.

L’atto finale del concorso è stata la premiazione, svoltasi presso Palazzo “Alvaro”, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria e che ha visto la vittoria dell’alunna dell’IC “Radice Alighieri“, Aurora Pellegrino. In una sala piena di studenti, docenti e rappresentanti delle Istituzioni, l’allieva della classe V A della Scuola Primaria dell’istituto catonese ha spiegato il senso del suo lavoro dal titolo “Il filo invisibile”, sottolineando l’importanza di legare un cuore all’altro, tessendo una trama di legami profondi e inaspettati. Donare, quindi, per arricchirsi è stato questo il senso del lavoro.

Soddisfazione per il risultato raggiunto dall’alunna è stato espresso dalla coordinatrice di classe, docente, Fortunella Tramontana, e dal Dirigente scolastica, Simona Sapone.