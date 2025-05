Reggio Calabria, il programma delle Finali Jr. NBA / JR WNBA FIP

StrettoWeb

Le Finali della JR NBA / JR WNBA FIP Schools League 2024-25 si terranno a Reggio Calabria il 19 e 20 maggio. Le finali vedranno scendere in campo sedici squadre, composte da ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 14 anni, provenienti da tutta Italia. Le partite si svolgeranno in tre impianti sportivi della città: il PalaBotteghelle, il PalaCalafiore e la Palestra Boccioni che si trasformerà in un vero e proprio villaggio Nba. Un totale di oltre 200 partecipanti si sfideranno per l’ambito anello.

La Cerimonia di Benvenuto è prevista per lunedì 19 maggio alle 16:30 al PalaBotteghelle. Appuntamento aperto alla stampa, durante il quale sarà possibile realizzare le interviste con i protagonisti dell’evento. Per martedì 20 maggio, dalle 10:30 alle 13:30, sono in programma le finali, sempre al Palabotteghelle.

Ospiti d’eccezione dell’evento, che conferma Reggio Calabria centrale nel panorama cestistico nazionale, saranno: Luigi Datome, ex giocatore NBA e della Nazionale Italiana, e Francesca Zara, ex giocatrice WNBA e della Nazionale Femminile Italiana, che prenderanno parte all’evento come testimonial della manifestazione.

Questo evento è una straordinaria occasione per celebrare la passione per la pallacanestro, il talento giovanile e la crescente centralità di Reggio Calabria come punto di riferimento per lo sport in Italia. Non mancate a questa grande festa del basket!