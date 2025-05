Reggio Calabria, Prof. Malacrinò sul docente Piccione: “è una persona eccezionale”

StrettoWeb

“Si potrebbe dire “chi la fa l’aspetti” ed in questo caso, con piacere e affetto, rispondo alla lettera-sorpresa recentemente inviata, alla vostra redazione, dal professore Vincenzo Piccione, dell’Università di Catania, in occasione del premio San Giorgio Anassilaos che mi è stato consegnato. Nel ringraziare la redazione per averla condivisa, sento il desiderio di rispondere affermando che il professore Vincenzo Piccione è una persona eccezionale. Oserei dire: punto e basta”. E’ quanto scrive il professore Vincenzo Malacrinò. “Ma sento il bisogno di aggiungere altro perché se qualche pregio, di quelli elencati dal professore, mi appartiene, lo devo anche a lui, alla sua passione per l’insegnamento e la ricerca e al suo innato desiderio di trasmettere umanità. Sì, è carico di umanità e di umiltà. Queste qualità fanno di lui non soltanto un docente, ma un autentico esempio di vita, degno di stima e ammirazione. Ecco perché il professore Piccione è una persona rara e per questo egli non attraversa l’esistenza degli altri ma vi resta”, rimarca Malacrinò.

“Esempio di integrità”

“Rimane, così com’è stato nella mia vita, come esempio di integrità, bellezza interiore e nobiltà d’animo nel senso più autentico del termine. Resta perché si prende cura dell’altro con premura paterna. È come se nella sua vita ci fosse spazio per chi gli sta accanto. Così come è stato per me. Una presenza costante e discreta, una porta sempre aperta ed un affetto sincero. E lo stesso clima si respira nella sua famiglia. La moglie, Ela, il figlio Andrea, i nipoti Lorenzo e Chiara ed il cognato Pino, riescono a trasmettere il bello che una vera famiglia può e sa trasmettere. Si respira il bene. Quel bene che il professore Piccione trasmette e lascia in chi lo incontra. Così tornando indietro nel tempo ricordo ancora le sue lezioni: coinvolgenti, ricche di entusiasmo e passione, colme di insegnamenti che andavano ben oltre il sapere accademico“, evidenzia Malacrinò.

“La scienza la spiegava con il cuore”

“Con lui non si studiavano molecole e meccanismi biochimici, si abbracciava una visione, un progetto di vita che insegnava, in modo chiaro e diretto, ad amare ciò che si fa per raggiungere ciò che si desidera. La scienza la spiegava con il cuore e si piegava al cuore. Le formule sì, anche, ma prima di tutto l’amore per la vita, grande dono di Dio. Un altro suo pregio, come prima anticipato, è la vera umiltà che lo rendeva e lo rende grande. Professore universitario, direttore di dipartimento, direttore di corsi di laurea e di Master, al CNR per tanti anni, studioso riconosciuto ad alti livelli nel campo della desertificazione e dei cambiamenti climatici, eppure per tutti era ed è Enzo Piccione. Mai un atteggiamento di superbia o di superiorità. Con nessuno. Neppure con i suoi colleghi. Mai! Una caratteristica rara al pari di quella di voler sempre seminare il bene. Proprio queste qualità si lasciavano e si lasciano osservare, comprendere ed interiorizzare”, puntualizza Malacrinò.

“Il professore Piccione non è qualcuno che passa ma l’amico che resta”

“L’università della vita è sempre aperta ed ecco perché lo definisco “un esempio autentico”. E non sono il solo a ricordarlo così. Diversi ex suoi studenti, leggendo la lettera che mi ha dedicato sui social hanno commentato condividendo lo stesso pensiero, definendolo “un grande” ed affermando: “chi lo potrà mai dimenticare!”. Il professore Piccione non è qualcuno che passa ma l’amico che resta. Dunque, caro professore, grazie per ciò che mi hai donato. Grazie per essere stato, e per essere ancora oggi, un chiaro modello di riferimento. Un professore straordinario ed un amico vero su cui si può sempre contare. Attraverso quella lettera-sorpresa e la tua presenza alla consegna del Premio mi ha ricordato che essere professori significa molto più che trasmettere nozioni: significa esserci, con dedizione e sentimenti sempre. Significa saper gioire del percorso dell’altro come fosse il proprio. Significa, in fondo, essere modello di vita. Io ho avuto il privilegio di incontrarti e di apprendere molto. Spero di riuscire a trasmettere ai miei studenti passione, amore per la vita ed al tuo pari, umanità. Solo così si è professori ed amici. Solo così si entra e si resta nel cuore. Grazie Professore. Grazie di cuore”, conclude Malacrinò.

