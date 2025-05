Reggio Calabria, il 24 maggio la presentazione di “Onda calabra” di Vins Gallico

StrettoWeb

Sabato 24 maggio ore 18.30, presso l’Area sacra Griso Laboccetta, il Circolo culturale Guglielmo Calarco – Coop. V. Veneto, in collaborazione con Touring Club di Reggio Calabria, l’associazione Ulyssese e la libreria Ubik Nuova Ave, presenta “Onda calabra” l’ultimo libro di Vins Gallico pubblicato da Fandango (2025). L’evento rientra nella programmazione della Primavera reggina della Città e non prevede una presentazione vera e propria ma una performance dell’autore durante la quale sarà coinvolto il pubblico nella ricerca delle piste da seguire per trovare il colpevole o i colpevoli.

Il secondo capitolo della saga calabrese di Mimmo Castelli, un nuovo caso di omicidio tra la Germania e l’Italia per un nuovo eroe del giallo italiano. “Mimmo è un idealista, un combattente. Siamo negli anni fra il ’93 e il ’97“: a Reggio, Vins Gallico ci fa respirare il clima di questa piccola e miracolosa primavera. Mimmo Castelli ne è un figlio tipico. Uno che non ha nessuna intenzione di nascondersi. Come ottenere giustizia dove la giustizia è rifiutata da quelli che dovrebbero, invece, invocarla?

Vins Gallico (Melito di Porto Salvo, 1976) ha scritto Portami rispetto (Rizzoli), Final Cut (Fandango Libri), La barriera (Fandango Libri), A Marsiglia con Jean-Claude Izzo (Giulio Perrone Editore) e Storia delle librerie d’Italia (Newton Compton).

Si inserisce con la sua serie nella nouvelle vague del noir italiano, raccontando un eroe “normale” e una regione a oggi poco battuta dalla letteratura. Invitato tra i 100 autori italiani più rappresentativi alla Buchmesse di Francoforte 2024, con l’Italia paese ospite.

Ha lavorato come editor, traduttore, ufficio stampa, libraio e ha insegnato Lingua e letteratura italiana all’Università di Gottinga e di Brema. Fa parte del consiglio direttivo dei Piccoli Maestri ed è il coordinatore di Scena, ex Filmstudio, luogo storico del cinema italiano.