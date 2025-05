Reggio Calabria, il 9 maggio la presentazione di “La notte brava di Kant e Casanova”

StrettoWeb

Venerdì 9 maggio 2025 alle ore 18.00, presso il Polo culturale Mattia Preti di Palazzo Campanella via Cardinale Portanova, il Circolo culturale Guglielmo Calarco. – Coop. V. Veneto, con il patrocinio del Consiglio Regionale, presenta il libro “La notte brava di Kant e Casanova” di Daniele Archibugi, Neri Pozza (2024). Conversa con l’autore Simone De Maio. “ La notte brava di Kant e Casanova” è il primo romanzo di Archibugi, nel quale l’autore racconta di un incontro e di una notte trascorsa, quali compagni d’avventura, di Kant e Casanova, spiriti illuminati di un secolo che ha cambiato il volto della storia, personaggi illustri ma diversi tra loro.

Siamo nel 1764 a Königsberg, qui vive Immanuel Kant, il filosofo votato all’etica e alla legge morale, il quale riceve un invito dal governatore Hans von Lehawald per un pranzo, al quale sarà presente anche un ospite speciale il veneziano Giacomo Casanova. Casanova è salito agli onori delle cronache mondane europee poiché vive seguendo l’unica legge che rispetta, quella delle passioni libertine. Nonostante le loro profonde diversità, sia Kant che Casanova rappresentano le due facce dell’epoca dei Lumi: quella del trionfo della logica e della ragione rispetto ai dogmi del passato, e quella della vita libera, spregiudicata, priva dei condizionamenti della falsa morale tradizionale.

E’ lecito chiedersi se in realtà Kant e Casanova si siano incontrati, l’autore avverte che una possibilità, per quanto non verificata, né ormai verificabile, potrebbe esserci. Verità o fantasia dell’autore, resta il fatto che Daniele Archibugi è riuscito con grande eleganza a raccontare una storia credibile e brillante, giocando sulla psicologia dei due protagonisti e sottolineandone l’aspetto umano.

Daniele Archibugi, autore di importanti articoli e saggi scientifici , si è laureato in Economia presso l’Università di Roma “La Sapienza” con Federico Caffè e ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso lo SPRU, Università del Sussex, lavorando con Chris Freeman e Keith Pavitt. Ha iniziato a lavorare al CNR nell’Istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica diretto da Paolo Bisogno.

Ha svolto attività di ricerca e insegnato presso le Università del Sussex, Cambridge, Napoli, Roma Sapienza, Roma LUISS, Universidad Complutense de Madrid, UniversidadAutónoma de Madrid, London School of Economics and Political Science e Harvard. Ha anche tenuto corsi in Università asiatiche quali la RitsumeikanUniversity di Kyoto e la SWEFE University di Chengdu. Nel giugno 2006 è stato nominato Professore onorario dell’Università del Sussex e nel 2016 membro onorario del Réseau de Recherchesur l’Innovation.

Dirigente del Consiglio Nazionaledelle Ricerche(CNR), Roma, presso l’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS), di cui è stato Direttore f.f. dal Luglio 2018 al Giugno 2020. È Professor di Innovation, Governance and Public Policy all’Università di Londra, Birkbeck Business Schoole membro dell’AcademicCouncil della Venice International University.

Si occupa di economia e politica dell’innovazione e del cambiamento tecnologico, di globalizzazione e di teoria politica delle relazioni internazionali. È consulente dell’Unione Europa, dell’OCSE, del Consiglio d’Europa, di varie agenzie delle Nazioni Unite e di governi nazionali. Ha diretto numerosi progetti di ricerca per la Commissione Europea e per altre organizzazioni internazionali.

