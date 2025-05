Reggio Calabria, presentato il manifesto dell’Osservatorio Permanente Antincendi in Aspromonte

StrettoWeb

Prosegue il percorso dell’Osservatorio Permanente Antincendi in Aspromonte: uno strumento civico, indipendente e partecipativo pensato in risposta all’emergenza incendi che ogni anno devasta il patrimonio naturale, culturale e umano dell’Aspromonte. Dopo il lancio ufficiale a febbraio di quest’anno, l’iniziativa promossa dal basso da cittadini, associazioni ed esperti del territorio è oggi una rete stabile e organizzata, con la volontà di contrastare sistematicamente e continuativamente il fenomeno degli incendi di vegetazione.

Il progetto aperto, inclusivo e autonomo, che si fonda su prevenzione, monitoraggio, formazione, comunicazione e azione civica, pone oggi alla base del suo agire un Manifesto Programmatico che definisce visione, obiettivi e strumenti d’intervento. Tra i valori chiave: trasparenza, scienza, responsabilità collettiva e flessibilità, intesa come capacità di adattamento a un contesto in continua evoluzione. “Gli incendi sono un fatto umano, non un destino inevitabile – affermano i promotori –. Vogliamo rompere il muro della rassegnazione e creare una rete vigile, competente e determinata”.

L’Osservatorio intende:

Costruire una rete di vigilanza civica diffusa, che coinvolga escursionisti, cittadini, associazioni locali;

Informare e formare, con seminari, incontri pubblici e materiali divulgativi per comunità e scuole;

Promuovere la denuncia e la segnalazione collettiva, supportata anche da esperti legali;

Collaborare con istituzioni e forze dell’ordine, senza sostituirsi ad esse, ma agendo da stimolo e supporto;

Usare strumenti tecnologici e scientifici per monitorare, raccogliere dati, elaborare proposte operative;

Fare pressione politica per rafforzare il quadro normativo e indirizzare le risorse pubbliche verso la prevenzione.

Il prossimo incontro dell’Osservatorio si terrà mercoledì 29 maggio alle ore 17:30 presso la sede del KALON BRION – HUG A TREE MOVEMENT A.s.d, in Via Arcivescovo Modafferi 13, Terranova Sappo Minulio.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti: cittadini, associazioni, istituzioni, scuole, enti pubblici e privati. È possibile aderire con diversi livelli di impegno, dal sostegno digitale all’attività operativa nei gruppi territoriali.

Per far parte dell’Osservatorio: osservatorioaspromonte@gmail.com, WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/DmeFjhK7xmu0JgvTWFGW4l.

Associazioni aderenti:

Guide Ufficiali del Parco Nazionale dell’Aspromonte – CAI Sezione Aspromonte di Reggio Calabria – Legambiente Reggio Calabria – Boschetto Fiorito – Aspromonte Società Cooperativa – Kalon Brion ASD – Assoguide – Chamaropa – Misafumera – Trekking nelle Terre del Sud – Passi Narranti – Italia Nostra – Sezione di Reggio Calabria – Territorio e Progresso – Perlaspromonte – Un Posto di Calabria – GEA – Gruppo Escursionisti d’Aspromonte – WWF Sezione di Reggio Calabria – Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica APS – Centro Italiano protezione civile Careri – Associazione Diogene