Reggio Calabria, presentato il libro di Pina Calabrò “Il buon Bondje”

Grande partecipazione degli studenti delle seconde classi alla presentazione del libro di Pina Calabrò, “Il buon Bondje”, La Rosa Del Pozzo Edizioni, avvenuta presso la Scuola secondaria di I grado dell’IC “Radice Alighieri” di Catona, nell’ambito del “Progetto biblioteca”. Ha introdotto i lavori il Dirigente del comprensivo reggino, Simona Sapone, che ha sottolineato come il romanzo nasca con lo scopo di creare un ponte tra gli anziani e le nuove generazioni di stranieri e voglia sostenere lo sforzo di coloro che si impegnano sul territorio per l’accoglienza.

Dopo il Dirigente, ha preso la parola l’autrice, Pina Calabrò, insegnante in pensione e responsabile del Coordinamento Donne Metropolitano di SPI CGIL, che, rispondendo alle domande degli alunni, ha relazionato, in modo esaustivo, su come nasce un libro, sul motivo per cui le protagoniste siano soprattutto donne, che hanno la capacità di trasmettere al lettore emozioni intense.

Antonino Santisi, editore de “La Rosa Del Pozzo”, ha messo in evidenza il suo amore per il territorio e come il libro punti a descrivere un positivo processo di inclusione, mettendo in rilievo i temi del dialogo interreligioso e del razzismo. E’ intervenuto alla manifestazione anche l’Assessore alla Cultura della Città metropolitana di Reggio Calabria, Filippo Quartuccio il quale ha portato i saluti dell’Ente. I proventi della vendita del libro, la cui copertina è stata curata da Antonino Borzumati, andranno cooperativa Eurocoop Servizi, che, dal 1999, si batte per favorire l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.