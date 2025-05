Reggio Calabria, presentato il libro di don Cristofaro “Luce sul mio cammino”

StrettoWeb

Ieri sera, nella Chiesa Santa Maria della Neve a Riparo, si è svolta una significativa Concelebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Cristofaro, con la partecipazione del parroco don Giovanni Gattuso e del canonico mons. Antonio Morabito. Al termine della Santa Messa, don Francesco ha presentato il suo nuovo libro “Luce sul mio cammino – Viaggio nella misericordia di Dio”, in un incontro moderato dal giornalista prof. Vincenzo Malacrinò. L’autore ha condiviso con i presenti le ispirazioni e i temi centrali dell’opera, offrendo una profonda riflessione sulla misericordia divina.

L’evento si inserisce in un programma ricco di iniziative che la parrocchia promuove per la formazione umana, intellettuale e spirituale dei fedeli, contribuendo così alla crescita della comunità in tutte le sue dimensioni.

Don Francesco Cristofaro è sacerdote, scrittore e comunicatore. Fondatore del Cenacolo di Preghiera “Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace”, è noto per la sua intensa attività pastorale e per la sua capacità di comunicare la fede attraverso i media, la scrittura e i social network. Collabora con emittenti cattoliche e promuove numerose iniziative spirituali a livello nazionale. Attraverso i suoi libri, podcast e programmi televisivi, trasmette messaggi di speranza e consolazione fondati sul Vangelo.

Al termine dell’incontro, don Francesco ha dedicato personalmente il suo libro ai partecipanti, in un momento di condivisione e affetto comunitario.

