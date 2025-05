Reggio Calabria si prepara alla marcia delle donne: “anche al sud abbiamo un burqa…” | INTERVISTE

StrettoWeb

Il prossimo 2 giugno, a Reggio Calabria, le associazioni “Noi4youRc&Provincia” e “Terra mia” ricorderanno l’importanza del diritto di voto riconosciuto alle donne. Lo faranno attraverso una iniziativa, una marcia, che accoglie donne, uomini, tutti i cittadini “al fine di continuare a dar voce all’importanza di quelle donne che accolgono il diritto al voto e raccogliere proposte concrete per superare i divari di genere e abbattere gli ostacoli ancora esistenti”, si legge in una nota degli organizzatori.

Questo pomeriggio si è tenuta una conferenza stampa per presentare l’evento. “Questo evento sarà la continuità di quella lotta aperta quando le donne sono diventate cittadine, ovvero il 2 giugno 1946. Qui al sud abbiamo un burqa invisibile. Basta al femminicidio, basta alla violenza psicologica. E’ la prima volta che a Reggio succede una cosa del genere” ha detto una delle due organizzatrici, Romina Palamara. “Tutte insieme indosseremo una maglia, con la scritta ‘Libere e uguali’, per commemorare un evento attraverso una marcia. L’evento è il diritto al voto per le donne” ha aggiunto poi l’altra organizzatrice, Dominella Foti.

Questo il programma dell’iniziativa

Raduno ore 17.00 stazione Lido di Reggio Calabria, dove verrà consegnata una t-shirt dell’evento.

Sarà silente: due striscioni rappresentativi e attinenti al significato della marcia faranno da apri fila.

La marcia proseguirà con arrivo e conclusione all’Arena dello Stretto del Lungomare di Reggio Calabria con un momento di riflessione da parte delle Associazioni organizzatrici.