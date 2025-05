Reggio Calabria, premio docente dell’anno alla professoressa Antonella Postorino

StrettoWeb

Alla professoressa Antonella Postorino, docente presso l’Istituto Comprensivo “Vitrioli Principe di Piemonte Galileo Galilei Pascoli” di Reggio Calabria, è stato conferito nei giorni scorsi il Premio Nazionale “Docente dell’anno”, promosso da “Istruzionenews.it” in collaborazione con l’Associazione Nazionale “AssoGiovani”. Il riconoscimento ha l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza educativa e professionale dei docenti italiani, di ogni ordine e grado, che si sono distinti per la valenza delle loro esperienze professionali considerate “valore aggiunto” ai presupposti educativi e formativi. “Il Premio è destinato ai Docenti che incarnano lo spirito della nostra Costituzione” afferma il Presidente del Premio, Ettore Cristiani “Essere un’eccellenza non significa essere supereroi, ma persone perbene che riescono a rendere straordinario l’ordinario lontano da scandali e clamori”.

Cerimonia

La Cerimonia, svolta il 12 maggio, in un clima di solenne ufficialità, trasmessa in diretta sul canale TV del Senato, è stata accolta con un evento organizzato presso Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, su iniziativa della Senatrice Anna Rossomando.

Nel corso della stessa si è sottolineando il valore simbolico di un premio che rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche il tributo all’intera categoria, quotidianamente impegnata nella formazione delle nuove generazioni.

Roberta Cristiani, Presidente di Asso Giovani, ha voluto sottolineare l’importanza di valorizzare quei docenti che, con il loro impegno costante, rappresentano un esempio di eccellenza educativa per l’intero Paese: “Il volto pulito della scuola italiana, il valore aggiunto della nostra bella Italia”.

Tra le quindici eccellenze nazionali selezionate spicca il nome di Antonella Postorino, insignita del titolo di “Docente dell’Anno per la sezione Under 60 – Scuole Secondarie di Primo grado”.

Ettore Cristiani ha illustrato le motivazioni che hanno indirizzato la giuria verso la scelta della docente reggina: “Con una carriera ricca di esperienze in campo artistico, educativo e scenografico, Antonella Postorino ha saputo coniugare l’arte con l’educazione inclusiva. Docente di Sostegno, architetto e sceneggiatrice, la professoressa Postorino utilizza le sue competenze per creare progetti didattici innovativi e inclusivi. Grazie alla sua visione educativa e ai numerosi riconoscimenti, rappresenta un esempio di come l’arte e la cultura possano trasformare il mondo dell’Istruzione”.

Nel corso del suo intervento, Antonella Postorino ha dichiarato “Un premio inaspettato, ma gradito, non può che dare ulteriore valore in un contesto nazionale che mi ha vista protagonista al fianco di colleghi provenienti da altri contesti territoriali. Sono orgogliosa di questo riconoscimento”, sottolinea inoltre “Il mio ruolo mira all’affermazione del merito e alla valorizzazione dei giovani ai quali dedico questo premio, oltre che ai miei cari e all’intera comunità scolastica che rappresento”.

Biografia

La professoressa Antonella Postorino è architetto, scenografo, dottore di ricerca e giornalista pubblicista, con ventennale esperienza nel mondo scientifico e didattico dell’Università Mediterranea. Approdata nel mondo della scuola, specialista in discipline artistiche, entrando di ruolo nel 2009 e mettendo subito a servizio le esperienze maturate nei contesti professionali che hanno preceduto il suo ruolo di docente del Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito.