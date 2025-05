“Ragazzi in Aula”, a Reggio Calabria le premiazioni del concorso intitolato a Fabiana Luzzi | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Il Consiglio regionale della Calabria, in collaborazione con il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e il Coordinamento Regionale delle Consulte Studentesche della Calabria, nel quadro delle attività di comunicazione istituzionale, secondo quanto previsto dal Piano Triennale della Comunicazione, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 22 dicembre 2023, anche quest’anno, ha organizzato il concorso intitolato a Fabiana Luzzi, giunto alla decima edizione.

Il concorso di quest’anno, denominato “RaccontiAmo la Calabria”, ha richiesto la realizzazione di un video, coerente con il testo scelto, corredato da una breve personale narrazione in modo da stabilire una connessione tra immagine e parola. L’obiettivo è stato far sì che i ragazzi leggano la realtà attraverso le parole e la visione degli scrittori calabresi: sia che parlino di Calabria sia che raccontino realtà altre. La premiazione si è svolta, questa mattina, a Palazzo Campanella a Reggio Calabria.

Le premiazioni

Scuole primarie (Realizzazione di un disegno)

Primi classificati: Convitto nazionale di Stato Gaetano Filangieri – Istituto De Amicis. Disegno di Rosalba Surace, Giada Serra e Davide Santacroce accompagnati dall’insegnante Mariella Marcello.

Il premio era il viaggio al Salone internazionale del libro, e un assegno del valore di 1.500 euro per la scuola e l’attestato di partecipazione.

Secondi classificati: IC-“A.Amarelli” – Corigliano-Rossano.

Disegno di Marilena Brunetto – Giorgia Bauleo – Mathisse Gentile,

Per loro un buono del valore di 200 euro valido per l’acquisto di materiale tecnologico, un assegno del valore di 1000 euro destinato all’istituto scolastico e l’attestato di partecipazione al concorso.

Terzi classificati: Istituto Comprensivo Don Bosco – Tieri di Corigliano Rossano. Disegno di Alice Bua, Alfredo Montalto e Mariakarol Orsini dall’insegnante Pasqualina Caruso. Per i bambini un buono del valore di 100 euro valido per l’acquisto di materiale tecnologico, un assegno del valore di 500 euro destinato all’istituto scolastico e l’attestato di partecipazione al concorso.

Scuole secondarie di primo grado (realizzazione di un fumetto)

Primi classificati: Istituto comprensivo “Foscolo” di Bagnara Calabra (RC). Fumetto di Giulia Minutolo – Rosa Iannì – Laura Ocello accompagnati dall’insegnante Loredana De Leo e dal dirigente scolastico Renato Scutellà. Il premio era il viaggio al Salone internazionale del libro e un assegno del valore di 1500 euro per la scuola e l’attestato di partecipazione.

Secondi classificati: istituto comprensivo Cerisano di Cosenza. Fumetto di Francesca Berardelli, Gaia De Bartolo e Ludovica Greco accompagnati dall’insegnante Antonella Covelli. Per loro un buono del valore di 200 euro valido per l’acquisto di materiale tecnologico, un assegno del valore di 1000 euro destinato all’istituto scolastico e l’attestato di partecipazione al concorso.

Terzi classificati: Istituto comprensivo: Corrado Alvaro – Pasquale Megali di Melito di Porto Salvo (RC). Fumetto di Giuseppe Sergi, Cristina D’Angelo e Kaushal Krishna accompagnati dalla prof.ssa Lella Morabito. Per i bambini un buono del valore di 100 euro valido per l’acquisto di materiale tecnologico. All’insegnante l’assegno del valore di 500 euro destinato all’istituto scolastico e l’attestato di partecipazione al concorso.

Scuole secondarie di secondo grado

Primi classificati: Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio. Video realizzato da Asia Clericò – Noemi Ferlito – Sonia Scaramozzino accompagnati dalla pro.ssa Graziella Piccolo. Il premio era il viaggio al Salone internazionale del libro e un assegno del valore di 1500 euro per la scuola e l’attestato di partecipazione.

Secondi classificati: Liceo Scientifico “A. Volta” (RC). Video di Domenico Zavettieri – Giorgia Foti – Diana Parlongo, accompagnati dalla prof.ssa Maria Belinda Mastroianni. Per loro un buono del valore di 200 euro valido per l’acquisto di materiale tecnologico, un assegno del valore di 1000 euro destinato all’istituto scolastico e l’attestato di partecipazione al concorso.

Terzi classificati: Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio

Video di Alfredo Curia, Alessandro Imbrogno e Marco Saraceno accompagnati dal prof. Gianfranco Surace. Per i ragazzi un buono del valore di 100 euro valido all’acquisto di materiale tecnologico. All’insegnante l’assegno del valore di 500 euro destinato all’istituto scolastico e l’attestato di partecipazione al concorso.

Salone del libro

Durante l’evento è stato consegnato un omaggio floreale alla sorella e alla madre di Fabiana Luzzi, Marika e signora Rosa. Da segnare che, il viaggio al salone del libro, è stato effettuato il 15 maggio scorso. I ragazzi primi classificati hanno presentato i lavori lavori nel corso del primo appuntamento del Padiglione Calabria dopo la cerimonia di apertura del Salone. I ragazzi erano accompagnati dagli insegnati referenti mentre per il Consiglio regionale era presente il segretario generale Giovanni Fedele. Presente anche la prof.ssa Franca Falduto, coordinare regionale delle consulte provinciali studentesche.