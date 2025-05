Reggio Calabria, premiati i nuovi Maestri del Lavoro | NOMI e INTERVISTA 

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, venerdì 30 maggio, alle ore 10:00, il Salone Perri di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, sono stati presentati i nuovi Maestri del Lavoro che il 1° Maggio c.a., nella città di Catanzaro, sono stati insigniti dal Prefetto, Dott. Castrese De Rosa, della Stella al Merito del Lavoro con Decreto del Presidente della Repubblica. L’ambita e prestigiosa onorificenza è stata consegnata a 23 Maestri del Lavoro calabresi per l’anno 2025, tra cui 3 della città metropolitana di Reggio Calabria.

I nuovi insigniti della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’anno 2025 sono: Caridi Domenico – Rete Ferroviaria Italiana Gruppo FS di Reggio Calabria, Rato Teresa – SIED SrL di Reggio Calabria e Vazzana Carmine – ENEL Gioia Tauro.

Consegnate anche le Targhe Fedeltà ai Maestri del Lavoro che, iscritti alla Federazione da vari decenni, sono testimoni della Stella al Merito del Lavoro. I Maestri premiati sono: per i 10 anni De Franco Serafino, Larizza Giuseppe, Lopresto Carmela, Naimo Vincenzo, Romeo Salvatore, Scopelliti Giuseppe, Tavano Mario, Tripodi Vincenzo; per i 20 anni Ferraro Giuseppe Antonio, Marzano Domenico Antonio; per i 30 anni Roscitano Giuseppe;

Consegnato anche il San Giorgio D’Oro al Maestro del Lavoro Giglietta Francesca, nell’ambito della convenzione che il Consolato ha in essere con il Comune di Reggio Calabria.

Premiati anche gli studenti indicati dai rispettivi Dirigenti delle Scuole che hanno aderito al Progetto di Testimonianza Formativa della Federazione dei Maestri del Lavoro.

Il riconoscimento “Una Stella per la Scuola”, alla sua seconda edizione è stato istituito dal Consolato Metropolitano dei Maestri del Lavoro a conclusione dell’intensa attività svolta dai Maestri negli Istituti Scolastici della Città Metropolitana.

Presenti gli studenti dell’IC Montebello Jonico – Motta San Giovanni, dell’ITT Panella Vallauri di Reggio Calabria e dell’Istituto Professionale IPSIA di Siderno – Locri con i rispettivi Dirigenti Prof.ssa Margherita Sergi, Prof.ssa Teresa Marino e Prof. Gaetano Pedullà.

Alla Cerimonia ha partecipato anche anche una delegazione dell’ITT Panella – Vallauri per l’accoglienza.

Alla Manifestazione sono stati invitati il Prefetto di Reggio Calabria Dott.ssa Clara Vaccaro, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Falcomatà, il Direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Reggio Calabria Dott. Massimiliano Mura, Il Presidente della Camera di Commercio Dott. Ninni Tramontana, i Responsabili delle Aziende degli insigniti: Rete Ferroviaria Italiana, SIED SrL Dott. Berti, i Sindaci di Gioia Tauro, Motta San Giovanni, Montebello Jonico e Siderno.

Presente anche il Console Regionale dei Maestri del Lavoro Saverio Capria. La Manifestazione è patrocinata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.