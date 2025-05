Reggio Calabria: ponte del Calopinace “fantasma” tra lungomare e parco: ripartono i lavori, ma il lieto fine è ancora un’incognita

StrettoWeb

“Ponte di collegamento tra lungomare e parco lineare: la storia infinita finirà? Probabilmente! Ma sarà un lieto fine? Da qualche giorno sono ripresi i lavori al ponte di collegamento. La ditta sta ripulendo il cantiere e sistemando il sito per consentire il passaggio delle gru per il posizionamento delle travi, annunciate in arrivo da mesi. La storia infinita che tiene avvinti i reggini da quasi cinque anni, avrà fine?”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori”.

“Probabilmente si, anche se non pensiamo sia il caso di farsi prendere dall’entusiasmo. Siamo ormai tristemente abituati alle illusioni infrante in questa città. Quando finalmente il ponte sarà completato potremmo accorgerci che non tutto quello che era stato promesso è stato realizzato, potremmo accorgerci che la sua funzione è stata sminuita e sacrificata sull’altare della “volontà politica”. Ci auguriamo vivamente di sbagliarci perché quello che ci interessa è il bene comune. Qualcuno ha detto a questo proposito che ci sorprenderà ma le sorprese sono sopravvalutate e possono valere ed essere piacevoli per i compleanni. Le amministrazioni devono programmare con lungimiranza, progettare con attenzione e responsabilità e operare con precisione e zelo. In tutto questo l’opposizione dov’è , come opera per evitare che la volontà politica si trasformi da indirizzo a dittatura?”.