Gli studenti ITE Piria presentano le audioguide della Basilica dell’Eremo | INFO

Martedì 27 maggio h 10 nella Basilica Santuario di Santa Maria Madre della Consolazione di Reggio Calabria gli studenti delle classi IIIA e IIIB (indirizzo Turismo) dell’Istituto Tecnico Economico Piria-Ferraris-Da Empoli presenteranno le audioguide realizzate nell’ambito del PCTO Chiese aperte: l’arte racconta, condiviso con il Museo diocesano di Reggio Calabria. Assistiti dal tutor aziendale dott.ssa Lucia Lojacono, direttrice del Museo, e dal docente referente di Progetto prof.ssa Luciana Siviglia, gli studenti negli scorsi mesi hanno studiato arte e storia della Basilica, redigendo i testi a commento delle opere d’arte, realizzandone il rilievo fotografico e pubblicandone le audioguide sulla piattaforma digitale iziTravel.

L’esperienza si è arricchita della presenza di padre cappuccino Pietro Ammendola, rettore della Basilica, che ha accolto e guidato i ragazzi nel racconto di arte e storia della chiesa, della devozione mariana e della presenza dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini a Reggio.

Alla realizzazione del PCTO hanno collaborato i docenti Giuseppe Cannizzaro e Antonella Minniti, tutor scolastici delle due classi, e la prof.ssa Grazia Tripodi per la versione inglese.

Alla presentazione interverranno padre Pietro Ammendola, mons. Pietro Sergi, Vicario episcopale per la Pastorale della Cultura, l’avv. Anna Rita Galletta, dirigente scolastico dell’ITE Piria-Ferraris-Da Empoli, la dott.ssa Anna Briante, assessore Istruzione, Università e Pari opportunità del Comune di Reggio Calabria e il sig. Gaetano Surace, presidente dell’Associazione Portatori della Vara.

Le audioguide della Basilica della Madonna della Consolazione, luogo di culto di rilevante interesse storico-artistico e devozionale per la città e l’intera Diocesi, arricchiscono l’offerta di audioguide iziTravel, disponibili gratuitamente per chi visiti la nostra città, inserendosi in un Progetto ideato e promosso dal Museo diocesano che ne prevede l’estensione, nel tempo e con il coinvolgimento delle Scuole superiori del territorio, ai luoghi di culto di maggior interesse della Diocesi di Reggio Calabria-Bova.