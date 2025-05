Reggio Calabria, a Pellaro la premiazione del concorso di poesia dialettale dedicato a Peppe Stellittano

StrettoWeb

Si sta svolgendo, presso il cortile dell’istituto comprensivo Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro, a Reggio Calabria, guidato magistralmente dal dirigente Eva Raffaella Maria Nicolò, la premiazione del concorso di poesia dialettale dedicato al poeta e compositore reggino Peppe Stellittano. Nel corso della serata ci sarà la consegna di 5 borse di studio ed il live attesissimo dei Kalavria.

Il quarto memorial “Così è la vita”, ardentemente voluto dalla famiglia Stellittano non solo vuole ricordare l’artigiano della parola Peppe che, con i suoi intensi scritti, ha affrontato tematiche forti e un quotidiano che a lui stava a cuore, ma è anche un’opportunità per i tanti giovani studenti di raccontare la terra in cui vivono.

