Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio si illumina di viola per la Giornata mondiale della fibromialgia

In occasione della Giornata mondiale della fibromialgia il Comune di Reggio Calabria, su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, ha aderito alla campagna di sensibilizzazione sulla cosiddetta malattia invisibile. Anche quest’anno Palazzo San Giorgio, a seguito dell’invito ricevuto dall’Associazione Reggina Fibromialgia, si è illuminato di viola per richiamare l’attenzione su una patologia molto diffusa ma ancora poco conosciuta. “Un gesto di attenzione – ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà – verso i nostri concittadini che da anni si battono, all’interno delle associazioni, per il riconoscimento di questa patologia, ancora troppo spesso invisibile e quindi ancora più complicata da gestire”.

La fibromialgia, definita la malattia invisibile dai cento sintomi, è una sindrome dolorosa cronica, la cui causa non è stata ancora chiarita, ma recenti studi hanno dimostrato una sensibilizzazione centrale caratterizzata da una disfunzione dei circuiti neurologici preposti all’elaborazione degli impulsi provenienti da zone periferiche del cervello che regolano il dolore. Nella maggior parte dei casi , i malati non hanno purtroppo ancora diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale non essendo inserita la fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Il Comune di Reggio Calabria e la Città Metropolitana in questi anni, proprio in seguito a diverse interlocuzioni con le associazioni territoriali, hanno approvato due rispettive mozioni, con l’obiettivo di invitare la Regione Calabria a riconoscere la fibromialgia come malattia invalidante, inserendola tra le patologie riconosciute nei Lea.

La mission delle associazioni è quella di promuovere attività mirate all’informazione e all’ottenimento del riconoscimento istituzionale della Sindrome Fibromialgica. In questo contesto, in occasione della Giornata Mondiale della fibromialgia, è stato promosso il progetto “Facciamo luce sulla fibromialgia” chiedendo ai Sindaci di tutto il territorio Nazionale di illuminare di viola un monumento o un luogo di storia o cultura importante della città. Hanno aderito al progetto, insieme alla Città di Reggio Calabria, anche i Comuni di Genova, Napoli, Torino, Bologna , Firenze, Milano, Cosenza, Catanzaro e tanti altri, che hanno illuminato di viola monumenti e palazzi istituzionali.