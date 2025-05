Reggio, Palazzo San Giorgio cambia colore per la Giornata del Biologo Professionista e della Sclerosi Multipla

StrettoWeb

In occasione della Giornata Nazionale del Biologo Professionista, prevista per il 24 ed il 25 di maggio, Palazzo San Giorgio si colorerà di verde-rosso e giallo Il verde; colori spesso utilizzati in contesti legati alla salute, alla natura e alla sostenibilità, rendendoli potenzialmente colori rappresentativi della GNBP quale simbolo di appartenenza ad ENPAB (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Biologi). L’obiettivo principale è quello di aumentare la consapevolezza del ruolo del biologo nella società e promuovere un approccio scientifico a diverse tematiche di interesse pubblico.

Il Palazzo comunale si colorerà di rosso, invece, in occasione della Giornata Nazionale della Sclerosi Multipla. La Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla è un’iniziativa dell’AISM volta ad aumentare la consapevolezza e l’informazione sulla sclerosi multipla; una malattia cronica autoimmune che colpisce il sistema nervoso centrale. L’evento si conclude con la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, in cui i monumenti italiani si colorano di rosso, un simbolo di solidarietà verso le persone affette da questa malattia. A Reggio Calabria, come in altre città italiane, si prevede che il palazzo comunale e altri edifici di rilievo siano illuminati di rosso il 30 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. Questa illuminazione è un gesto di sensibilizzazione e sostegno per chi è colpito da questa malattia.