Reggio Calabria, a Palazzo Alvaro torna a riunirsi il Consiglio metropolitano

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, sentiti i Capigruppo, è convocato, a Palazzo Alvaro a Reggio Calabria, in sessione straordinaria e urgente, per il giorno 30 maggio 2025, con inizio alle ore 8:30 in prima convocazione e in seconda convocazione, con inizio alle ore 9:30. All’ordine del giorno della seduta le proposte aventi ad oggetto: ratifica della deliberazione n. 37 del 02/04/2025 variazione al Bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025, per spese progettazione Edilizia scolastica e sportiva; riconoscimento debiti fuori bilancio; approvazione schema di convenzione per l’affidamento alla Sviprore del servizio di supporto legale; approvazione Schemi di convenzione e di fidejussione riguardanti l’Avviso pubblico rivolto ai Comuni del comprensorio metropolitano per la selezione di progetti di utilità sociale da realizzare sul territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Altri punti all’ordine del giorno

Proposta gruppi consiliari della Città metropolitana di Reggio Calabria, variazioni; proposta progetto Goals Metro City, approvazione schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; interventi di forestazione finanziati da risorse PNRR, approvazione schema di accordo tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; proposta di variazione di Bilancio, approvazione Schema protocollo d’intesa per gli interventi sociali e socio-sanitari integrati negli ambiti territoriali sociali del territorio metropolitano; approvazione del Regolamento per la gestione del demanio idrico sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.