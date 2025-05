Reggio Calabria, Ortì celebra nonna Michela Furfari: un secolo di vita e di amore per la sua terra | FOTO

StrettoWeb

In un’atmosfera da film d’altri tempi si sono svolti a Ortì, nel pomeriggio di mercoledì 21 maggio, i festeggiamenti per il centesimo anno di Michela Furfari. Un’occasione di grande coinvolgimento emotivo per l’intera comunità collinare che si è riunita attorno alla propria “nonna” per omaggiarla con un sentito e corale abbraccio.

Sono stati moltissimi, infatti, i compaesani che si sono recati presso la sua abitazione – al rione delle case popolari- in processione assieme alla banda musicale del posto; nonna “Michelina”, per tutti, vanta anche il titolo di “inquilina di casa popolare più anziana della città” ed è esempio di grande umiltà, dignità e bontà. Le note festose della banda musicale, guidata da Nuccio Porcino, hanno accompagnato per tutta la sua durata l’iniziativa; salutata anche dalla benedizione del parroco don Giovanni Zappalà.

A rendere omaggio alla centenaria anche il Sindaco Giuseppe Falcomatà, nonché i consiglieri comunali Pino Cuzzocrea e Franco Barreca. Per onorare la passione storica della festeggiata per piante e fiori il primo cittadino ha portato in dono, a nome di tutta l’amministrazione, una pianta di magnolia dai fiori viola; piantandola, con il supporto di alcuni operai della Castore, proprio nello spazio antistante alla sua abitazione. Un simbolo di vita significativo per una donna che si è sempre dedicata con amore, fin da piccola, alla cura della campagna e di ogni varietà di fiori.

Falcomatà ha dichiarato “Essere qui oggi è, per tutti noi, un grande onore. Rendiamo omaggio ad una donna che a 100 anni trasferisce ancora grande amore per la famiglia e per tutta la sua comunità; con la dignità di chi ha attraversato periodi storici difficili, superandoli sempre con grande spirito e forza. Sono i nonni e le nonne della nostra città – ha concluso il sindaco – che, con le loro testimonianze e le loro memorie, ci consentono di vivere con consapevolezza il presente; restituendoci il senso delle piccole conquiste ed il valore della forza d’animo”.

In un clima commosso e gioioso è avvenuto il consueto taglio della torta che ha sancito, nei fatti, il taglio di un traguardo storico per Michela Furfari e per tutto il borgo collinare di Ortì.