Reggio Calabria, l’orgoglio di Cannizzaro per il Campus Universitario: “progetto ambizioso e all’avanguardia”

L’onorevole Cannizzaro ha pubblicato questa mattina sul proprio profilo facebook, tutti i rendering di come verrà il Campus del Mediterraneo a Reggio Calabria. Ecco il post dell’Onorevole: “ecco il rendering del futuro Campus del Mediterraneo, che ieri abbiamo ufficialmente presentato. Un progetto ambizioso, che vuole fare del nostro territorio un polo di formazione e ricerca all’avanguardia, proiettato all’internazionalizzazione. Grazie a chi ha creduto in questa visione e sta lavorando con noi per realizzarla. Reggio, il futuro comincia adesso”.

