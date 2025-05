Reggio Calabria: ad Oliveto i volontari tornano in piazza: cura e impegno per il cuore del quartiere

StrettoWeb

Anche oggi, ancora una volta, un nutrito gruppo di volontari abitanti di Oliveto, quartiere a sud di Reggio Calabria, si è riunito per prendersi cura della piazza di via Cilea, uno dei luoghi più vissuti del quartiere, dove ogni giorno si ritrovano bambini e ragazzi per giocare, chiacchierare e crescere insieme. Con grande spirito di collaborazione, i volontari hanno ripulito, sistemato e ridato ordine alla piazza, dimostrando quanto l’impegno civico possa fare la differenza per la qualità della vita di tutti.

Un ringraziamento speciale va ai tanti ragazzi che hanno partecipato attivamente: il loro entusiasmo e la loro voglia di contribuire sono un esempio concreto e positivo, non solo per i loro coetanei, ma anche per gli adulti. È proprio grazie a gesti come questi che una comunità cresce più forte e unita.