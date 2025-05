Reggio Calabria, Nuccio Azzarà e il degrado di piazza del Popolo: “Falcomatà e i suoi parlano di California e Miami, forse ci vogliono prendere in giro” | VIDEO

StrettoWeb

Nuccio Azzarà noto sindacalista ed esponente del Polo Civico cultura e legalità di Reggio Calabria in un video girato a Piazza del Popolo, illustra le scandalose condizioni della piazza e lancia alcune interessanti considerazioni sull’amministrazione politica della città. “Siamo a piazza del popolo, continuo a soffermarmi su quelle che sono le situazioni che riguardano Piazza del Popolo perchè credo che sia divenuta ormai un qualcosa di simbolico e importante per tutta la città. Continuo a mantere alta l’attenzione su quello che è questo luogo partendo da un qualcosa che in questi giorni ho già pubblicato con delle foto. Questi che vediamo nel video sono i bagni che un tempo erano i bagni di Piazza del Popolo: si tratta di due locali, uno è completamente chiuso e molto probabilmente c’è merce che appartiene a qualcuno che ritiene che un luogo pubblico debba essere chiuso, e l’altro è completamente occupato da una situazione indecente e indecorosa. Domando agli amministratori se non sarebbe corretto e giusto essere più umili e usare dei termini più appropriati quando si parla di California, di Miami, riferimenti che fanno solo confusione e non si capisce se ci prendono in giro o se sono proprio fatti cosi che non riescono a comprendere…”