Reggio Calabria, Noi Moderati si radica sulla fascia jonica reggina: 4 nuovi delegati cittadini | NOMI

StrettoWeb

“Il partito Noi Moderati, guidato a livello nazionale dall’On. Maurizio Lupi, prosegue con determinazione la sua fase di radicamento e organizzazione sul territorio della provincia di Reggio Calabria. Un importante passo in questa direzione è rappresentato dalla nomina di nuovi delegati cittadini in quattro significative realtà della provincia”. Così il partito in una nota.

“Il Commissario provinciale di Noi Moderati per Reggio Calabria, On. Nino Foti, ha ufficializzato le seguenti nomine:

Francesca Crea è stata designata Delegata per il Comune di Bruzzano ;

è stata designata Delegata per il Comune di ; Giovanni Morabito assume l’incarico di Delegato per il Comune di Brancaleone ;

assume l’incarico di Delegato per il Comune di ; Domenico Lia è il nuovo Delegato per il Comune di Caulonia ;

è il nuovo Delegato per il Comune di ; Rocco Micchia è stato nominato Delegato per il Comune di Casignana.

“Queste nomine strategiche testimoniano la volontà di Noi Moderati di costruire una presenza capillare e attiva nei comuni, ascoltando le istanze dei cittadini e promuovendo i valori moderati e costruttivi che contraddistinguono il partito. I nuovi delegati avranno il compito di rappresentare il partito a livello locale, promuovere iniziative politiche, favorire l’adesione di nuovi membri e dialogare attivamente con le istituzioni e la società civile”.

Il Commissario provinciale di Noi Moderati per Reggio Calabria, On. Nino Foti, ha così commentato le nomine: “Queste designazioni rappresentano un tassello fondamentale nella nostra strategia di radicamento sul territorio. La Locride ad esempio è un’area di grande importanza per la nostra provincia e siamo convinti che Francesca Crea, Giovanni Morabito, Domenico Lia e Rocco Micchia sapranno interpretare al meglio le esigenze delle rispettive comunità, portando avanti con impegno e dedizione i principi e il programma di Noi Moderati. Crediamo fortemente che una politica vicina alle persone e alle specificità di ogni territorio sia essenziale per costruire un futuro migliore per la Calabria e per l’Italia. La nomina di questi delegati è un segnale chiaro della nostra attenzione e del nostro impegno concreto verso la Locride”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.