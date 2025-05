Reggio Calabria: “le multe stradali non siano un bancomat: si investa nella sicurezza”

StrettoWeb

“Lo Sportello del Consumatore di Reggio Calabria interviene sull’utilizzo delle multe per violazioni del Codice della Strada: “Si reinvestano i fondi nella sicurezza stradale”. Lo Sportello del Consumatore di Reggio Calabria intende richiamare l’attenzione delle istituzioni locali sul corretto utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, un tema che riguarda da vicino la tutela dei cittadini e la sicurezza collettiva”. Lo afferma in una nota lo Sportello del Consumatore di Reggio Calabria.

“Secondo quanto previsto dall’art. 208 del Codice della Strada, una quota consistente delle somme riscosse attraverso le multe dovrebbe essere destinata al miglioramento della sicurezza stradale, alla manutenzione delle infrastrutture, alla segnaletica e a campagne di educazione e prevenzione. Tuttavia, troppo spesso tali fondi non vengono reinvestiti secondo quanto previsto dalla normativa, con un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini e sulla tutela dei loro diritti”.

“Non è possibile accettare che le sanzioni diventino un mero strumento di cassa per i bilanci comunali. I cittadini devono sapere che quei soldi, pagati anche a caro prezzo, devono tradursi in strade più sicure, attraversamenti protetti, illuminazione adeguata e manutenzione continua. Lo Sportello del Consumatore chiede maggiore trasparenza sull’utilizzo dei proventi delle contravvenzioni e invita l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria a pubblicare annualmente un rendiconto dettagliato sulla destinazione di tali risorse, così come previsto dalla legge”.

“Inoltre, viene proposta l’istituzione di un tavolo tecnico permanente tra Comune, associazioni dei consumatori e forze dell’ordine, per individuare le priorità d’intervento sul territorio in tema di mobilità e sicurezza, così da riportare al centro del dibattito la funzione sociale delle sanzioni amministrative: non un modo per punire, ma un mezzo per prevenire, educare e salvare vite. Lo Sportello del Consumatore di Reggio Calabria resta a disposizione dei cittadini per segnalazioni, richieste di informazioni e tutela dei propri diritti in ambito di mobilità e sicurezza urbana”.