Reggio Calabria, Martorano: “educare i bambini al rispetto delle regole stradali è essenziale”

StrettoWeb

Il Presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, Giuseppe Martorano, esprime grande entusiasmo e pieno sostegno per l’iniziativa “Sulla Buona Strada” promossa con impegno dall’imprenditore Giuseppe Falduto, in programma dal 9 all’11 maggio presso il Centro Commerciale Porto Bolaro. L’evento, dedicato ai più piccoli, rappresenta un’importante opportunità per diffondere la cultura della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile attraverso il gioco e l’apprendimento.

Le parole di Martorano

“Educare i bambini al rispetto delle regole stradali fin dalla tenera età è essenziale per costruire una società più sicura e consapevole.” – ha dichiarato Martorano – “Questo evento è un esempio virtuoso di come l’educazione possa essere trasmessa in modo divertente ed efficace. Invito tutte le famiglie a partecipare: non solo è un investimento nel futuro della nostra comunità, ma offre anche agli adulti un’occasione preziosa per riflettere sulla sicurezza stradale. La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa, e proposte come queste ci ricordano che ogni piccolo gesto può fare la differenza.”

L’Automobile Club di Reggio Calabria condivide “l’iniziativa e ribadisce il suo impegno nel sostenere progetti che promuovano la sicurezza e il benessere della comunità. L’auspicio è che questa manifestazione diventi un appuntamento annuale, capace di coinvolgere un numero sempre maggiore di partecipanti, consolidando il suo ruolo di evento educativo e sociale di riferimento per il territorio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.