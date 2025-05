A Reggio Calabria la manifestazione benefica “Giochiamo per un sorriso 11”: tutto pronto per la presentazione

StrettoWeb

Venerdì 9 maggio alle ore 10.30, presso la Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Giochiamo per un sorriso 11”, organizzata dal Comitato Regionale PGS Calabria APS e dal Comitato Provinciale PGS Reggio Calabria in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria. Interverranno l’assessore comunale Carmelo Romeo, il consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, Demetrio Rosace per PGS Italia, la responsabile del Comitato Regionale PGS Calabria e delegato provinciale PGS Reggio Calabria Filomena Iatì, i quali presenteranno l’evento in programma per il giorno 11 maggio dalle ore 9 alle ore 19.30, presso il Centro Polisportivo Reggio Village e la Palestra “Boccioni”.

La manifestazione, che si svolge da ben undici anni, coinvolge associazioni sportive dilettantistiche provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia che ne hanno sposato la finalità benefica. L’evento, infatti, ha lo scopo di devolvere il ricavato al reparto di OncoEmatologia Pediatrica del G.O.M. di Reggio Calabria ed alla Casa di Benedetta, luogo di accoglienza di minori in condizioni di estremo disagio, provenienti da tutta Italia.

