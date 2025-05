Reggio Calabria, il 17 maggio l’evento “Love the earth, love the future. South for peace and sustainability” | INFO

StrettoWeb

Lo sviluppo sostenibile, che basa la propria ragion d’essere sull’istruzione e sulle consapevolezze acquisite e da acquisirsi relativamente alle sane abitudini e pratiche del quotidiano che siamo chiamati a porre in atto, in un’ottica di miglioramento della qualità della vita e nel rispetto dell’individuo, quest’anno sceglie come tema della campagna 2025 il motto ‘molto da vicino’ e mirando al coinvolgimento dei mondi scientifico, accademico, economico, si pone come obiettivo l’attuazione di quanto qui sinteticamente enunciato.

L’interdisciplinarietà degli ambiti del sapere umano – i Target di Agenda2030 si riferiscono all’Ambiente, alla vita sulla Terra e nell’acqua, alle fonti rinnovabili, alla pace, alla eliminazione delle disuguaglianze, alla creazione di comunità e città sostenibili, alle partnership per il raggiungimento degli obiettivi, alla legalità e giustizia, alla prevenzione sanitaria e accesso alle cure, alla riduzione della povertà… per citarne solo alcuni -, e le molteplici applicazioni di tale visione e mentalità in ogni settore della vita di un individuo così, come delle comunità, rende evidenti sia le profonde connessioni e legami rispetto alla pluralità e complessità della realtà esistente, che è nodo cruciale e fondamento stesso dello sviluppo sostenibile, sia la necessità di fare informazione e divulgazione su aspetti teorici e pratici della questione.

La volontà di dare visibilità alle realtà presenti ed operanti sul territorio, si sposa ad una prospettiva di dialogo, partnership per il raggiungimento degli obiettivi e per la concreta attuazione degli stessi.

Il 17 maggio 2025, presso il nostro Lungomare di Reggio Calabria, l’evento “Love the earth, love the future. South for peace and sustainability” che avrà carattere divulgativo/informativo e che avverrà attraverso le modalità della street art e del flash mob, che si sono ritenute moderne, aggiornate, piacevoli e leggere dunque di facile comprensione, volte ad un coinvolgimento dell’utenza che risulti facile, immediato, spontaneo e che amplii la possibilità dei target da raggiungere, e nel caso in cui voleste intervenire, collaborare, aderire con materiali informativi e vostre programmazioni di attività (in itinere, avvenute o ancora da svolgersi) inerenti al raggiungimento dei goals Agenda2030 Onu, si prega di contattare gli organizzatori.

L’evento e’ visibile al seguente link:

https://2025.festivalsvilupposostenibile.it/cal/1306/love-the-earth-love-the-future-south-for-peace-and-sustainability

ed è presente nel calendario completo, in apposita pagina dedicata sul sito del Festival.

