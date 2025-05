Reggio Calabria, lavoro nero in un cantiere: sospesa l’attività imprenditoriale e sanzioni per oltre 28 mila euro

StrettoWeb

Nei giorni scorsi, nel comprensorio di Polistena si sono svolte attività di contrasto, da parte della Polizia di Stato, al fenomeno del lavoro in nero. Nell’ambito del Piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta, personale del Commissariato di P.S. di Polistena e del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, assieme all’Ufficio dell’Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria e ad un’aliquota della Polizia Metropolitana, ha sottoposto a controllo un cantiere attivo per la ristrutturazione e l’adeguamento sismico presso una scuola primaria.

L’attività è stata mirata alla verifica del rispetto delle cautele previste dalla legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e della normativa posta a tutela dell’impiego. In particolare, è stato rilevato che le ditte affidatarie del cantiere utilizzavano ben sei lavoratori contrattualmente non in regola, per cui sono state elevate diverse sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 28.400,00 euro. Nell’ambito dei medesimi controlli è stato anche emesso un provvedimento cautelare della sospensione delle attività imprenditoriali.

