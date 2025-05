Reggio Calabria: lavori urgenti sulla rete idrica, stop all’erogazione dell’acqua nel quartiere Archi

StrettoWeb

Disagi temporanei per i residenti del quartiere Archi a causa di un intervento urgente di manutenzione sulla rete idrica. Lo comunica l’ente gestore, che ha reso noto come sia stata rilevata una perdita sulla condotta principale, rendendo necessaria un’immediata interruzione dell’erogazione dell’acqua. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare la regolare funzionalità del servizio. L’intervento dovrebbe concludersi entro le ore 14 di oggi, salvo imprevisti.

Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione e si consiglia di limitare i consumi idrici non essenziali fino al ripristino del servizio. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati attraverso i canali ufficiali.

