Reggio Calabria, l’Associazione Soluzione Lavoro OdV compie 10 anni

L’Associazione Soluzione Lavoro OdV ha celebrato ieri, presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, i suoi primi 10 anni di attività, condividendo questo importante traguardo con tutti coloro che nel tempo hanno contribuito a renderla una realtà solida e riconosciuta nel campo delle politiche attive per il lavoro e dell’inclusione sociale. L’evento ha registrato una grande partecipazione, con la presenza di molte persone che negli anni hanno ricevuto supporto, orientamento, accompagnamento al lavoro e alla creazione d’impresa. Oltre alla loro partecipazione, preziose sono state le testimonianze dirette che hanno arricchito l’incontro. L’evento era aperto a tutte le persone interessate ai temi del lavoro, della crescita sociale ed economica, agli incentivi per le imprese o semplicemente desiderosi di festeggiare con noi questo importante anniversario.

Nel suo intervento di apertura, il Presidente dell’Associazione Giovanni Aricò ha ripercorso i principali risultati raggiunti nei primi 10 anni di attività: pur non avendo risolto le criticità strutturali della Calabria, l’Associazione ha permesso a migliaia di persone di essere ascoltate, orientate e accompagnate nel loro percorso lavorativo. Ha sottolineato il significato del motto dell’associazione: “Your job, our passion – Il tuo lavoro è la nostra passione”, ribadendo l’obiettivo di offrire a giovani e meno giovani la possibilità di costruire il proprio futuro rimanendo nel proprio territorio, alimentando una Speranza intesa come certezza concreta di un futuro migliore, tanto sul piano economico quanto sociale.

I numeri dell’impatto

Nel corso del suo intervento il Presidente Giovanni Aricò ha illustrato i risultati concreti ottenuti dall’Associazione:

Oltre 2.400 persone svantaggiate e molto svantaggiate orientate;

525 tirocini extracurriculari attivati;

446 assunzioni da parte di microimprese;

17 corsi di accompagnamento alla creazione d’impresa gestiti, con

119 partecipanti e 75 richieste di finanziamento presentate;

37 nuove imprese sono state finanziate e avviate, generando occupazione anche per i dipendenti coinvolti.

Il Presidente ha inoltre evidenziato l’importanza della rete di collaborazione, tra l’altro presente all’evento, che ha permesso il raggiungimento di questi obiettivi, a partire dal riconoscimento della Regione Calabria come Agenzia per il Lavoro, e dalla costante sinergia con i Centri per l’Impiego e altri attori istituzionali.

Gli interventi

Numerosi i rappresentanti della rete pubblico-privata intervenuti:

Don Francesco Cuzzocrea, sacerdote della Parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio in Ravagnese (RC), ha parlato della dottrina sociale della Chiesa e del valore del lavoro come segno concreto di dignità e Speranza.

Nausica Sbarra, Segretaria CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha riconosciuto l’efficacia dell’attività dell’associazione, sottolineando l’importanza della formazione continua e della costruzione di una rete solida tra enti pubblici e privati.

Silvano Barbalace, Segretario di Confartigianato Calabria, ha riconosciuto l’impegno della Regione, in particolare dell’assessore Calabrese, per l’attivazione di numerosi bandi e per la creazione del Tavolo Regionale per il Lavoro. Ha ribadito il ruolo strategico delle politiche attive del lavoro nel colmare il divario tra competenze e richieste del mercato, favorendo lo sviluppo delle imprese artigiane e delle microimprese che sono la spina dorsale del nostro territorio.

Ninni Tramontana, Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, ha evidenziato il potenziale del turismo per il territorio, illustrando iniziative come Bergarè, la creazione dei Club di Prodotto, il progetto Tradizioni Reggine – Sapori e Saperi in tavola, Ospitalità Italiana e Professional Day.

Chiara Aricò, Responsabile dell’Associazione, ha presentato il bando FUSESE della Regione Calabria, illustrando le opportunità per i disoccupati interessati a creare una propria impresa. Ha poi introdotto alcune testimonianze dirette di imprenditori, tra cui: Fernoloedil s.n.c., Rafik Nezha, Christian Zuin, Moca Foundation s.n.c. e Cafè Rinascente s.n.c.

Dott. Carmelo Elio Pontorieri, Dirigente di settore Lavoro e Politiche attive della Regione Calabria, ha illustrato le iniziative e i bandi attualmente disponibili per i disoccupati calabresi.

Dott. Giovanni Calabrese, Assessore Regionale al Lavoro e Turismo, ha concluso l’incontro esprimendo apprezzamento per i risultati ottenuti dall’Associazione Soluzione Lavoro OdV e auspicando una maggiore sinergia tra enti, APL e istituzioni. Ha illustrato i programmi regionali previsti dal Piano delle Politiche Attive del Lavoro, che includono tredici interventi per una dotazione finanziaria complessiva di 183 milioni di euro, finalizzati a favorire nuove forme di occupazione in Calabria. Tra i bandi attualmente attivi ha menzionato Dunamis, Kaire, FUSESE e Autoimpiego, sottolineando il forte impegno della Regione per lo sviluppo del territorio e per il potenziamento della rete delle politiche attive del lavoro.

Ai partecipanti è stata offerta l’opportunità di ricevere una delle tre certificazioni EIPASS, attraverso un coinvolgente quiz a premi, come testimonianza concreta dell’impegno dell’associazione nella promozione della formazione continua e dell’innovazione. L’evento si è concluso con il taglio della torta e un brindisi, in un clima di festa e cordialità.

L’Associazione Soluzione Lavoro OdV desidera ringraziare di cuore tutti i partecipanti che hanno contribuito alla piena riuscita dell’evento, nonché l’intera rete di collaborazione che ha reso possibile il raggiungimento di traguardi importanti in questi dieci anni di attività: dalla Regione Calabria, alla sinergia con i Centri per l’Impiego, con le Associazioni di categoria, datoriali e sindacali, fino a tutti gli altri attori istituzionali coinvolti.