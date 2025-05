Reggio Calabria, iscrizioni aperte ai nidi d’infanzia Comunali per l’anno educativo 2025/2026

StrettoWeb

Il comune di Reggio Calabria informa i cittadini che “sono aperte, per l’Anno Educativo 2025/2026 le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia Comunali di Archi “ Il mago di Oz” (via Corvo n. 13), di Gebbione “ Il piccolo principe” (via Cassino) e Aziendale ( c/o Palazzo Ce.Dir.), per tutti i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni nati entro il 31 Maggio 2025 e che compiono il terzo anno di età successivamente alla data del 31 Dicembre 2025 (“Modalità Operative di funzionamento dei Nidi d’Infanzia comunali” approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 17/03/2023)”.

“I Nidi d’Infanzia comunali Archi e Gebbione hanno una ricettività di n. 50 posti cadauno. Funzioneranno dal 1 Settembre fino al 31 Luglio dell’anno in corso, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00 ed il sabato dalle 7.30 alle ore 14.00”.

“Il Nido d’Infanzia Aziendale ha una ricettività di n. 28* posti ed accoglie, prioritariamente, i bambini che abbiano un genitore lavoratore dipendente di ruolo o a tempo determinato del Comune o dipendente di una delle Società partecipate dell’Ente ed i minori residenti nel territorio. Funzionerà dal 1 Settembre al 31 Luglio dell’anno in corso, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.30. Il martedì e il giovedì l’orario di frequenza sarà prolungato fino alle ore 17.30”.

“L’inserimento al nido per i nuovi ingressi avverrà gradualmente (art. 7 Modalità Operative per i nidi d’infanzia). Eventuali modifiche di orario di frequenza saranno autorizzate dal Responsabile comunale del Servizio sentito il Coordinatore del Nido, in relazione a diverse esigenze relative all’organizzazione del servizio”.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

“Possono presentare domanda, per l’assegnazione dei posti, i genitori, o chi ha la responsabilità genitoriale, dei bambini residenti nel Comune di Reggio Calabria o i genitori non residenti che svolgono attività lavorativa nell’ambito del territorio comunale. Potranno accedere al nido anche le bambine e i bambini temporaneamente presenti nel Comune di Reggio Calabria, anche se non residenti, in relazione alle vigenti norme internazionali, nazionali e regolamentari”.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

“Per effettuare l’iscrizione negli asili nido comunali i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno autenticarsi mediante credenziali SPID o CIE ed inoltrare l’istanza esclusivamente in modalità telematica utilizzando il modello di domanda disponibile sulla piattaforma web raggiungibile all’indirizzo https://svu.reggiocal.it a partire dalle ore 10.30 del 22/05/2025 e fino alle ore 12.00 del 20/06/2025. Completato l’iter per l’invio della domanda il richiedente otterrà il numero di protocollo con il quale è stata registrata l’istanza e con lo stesso potrà prendere atto della posizione assunta in graduatoria”.