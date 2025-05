A Reggio Calabria incontro sulla storia del caffè

StrettoWeb

“La storia del caffè” è il titolo della conversazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. Nel corso dell’incontro è stato analizzato l’affascinante percorso della bevanda più consumata e apprezzata nel mondo. L’inizio della storia del caffè ha origini incerte. Risale al Medioevo e molto probabilmente la si può collocare tra il X e il XV secolo. La prima prova valida dell’esistenza di una caffetteria, e dunque del caffè consumato come bevanda, risale infatti al XV secolo, in uso tra i monaci sufi dell’attuale Yemen. Il caffè divenne una bevanda diffusa in Arabia già nel XV secolo, con il commercio che si espanse a Costantinopoli e oltre, raggiungendo l’Europa nel Seicento. In città come Venezia, dove il caffè arrivava dal mondo arabo, iniziarono a nascere i primi caffè pubblici, che divennero luoghi di incontro per letterati e intellettuali. La provenienza dell’arbusto Coffea Arabica da cui si ricavano i chicchi di caffè è ancora dibattuta.

L’ipotesi più accreditata indica l’albero di Coffea (la specie nativa non domesticata) come originario dell’antica provincia di Kaffa (o Kefa) localizzata nel Sud Ovest dell’Etiopia, nei pressi di Gimma, nella regione di Oromia, circa 250 km a sudovest della capitale Addis Abeba. Dalla “Kaffa” deriva dunque il “Caffè“. Ma le origini del termine “caffè” sono ancora più intriganti. Il caffè, è noto, è una bevanda energizzante e stimolante. Questa sua qualità, che ha reso il caffè famoso in tutto il mondo, è conosciuta sin dagli albori. È proprio nell’etimologia del nome infatti che risiede la sua essenza più autentica.

Nella lingua araba “caffè” si dice “qahwa” che significa appunto “bevanda stimolante/eccitante/rinvigorente”. I turchi la chiamano invece “kahve”, termine dal quale deriva l’italiano “caffè“. Il vero boom del caffè, però, avvenne nel XVII e XVIII secolo. Il nuovo appuntamento, predisposto dall’associazione reggina, ha registrato la presenza del Vice presidente del Circolo Culturale “L’Agorà” Antonino Megali. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da lunedì dodici maggio.

