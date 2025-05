Reggio Calabria, incontro Cannizzaro-Rizzo: “tutte le attività avranno un’accelerazione”

StrettoWeb

“Proficuo incontro quest’oggi con il neo Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, chiamato a gestire attività e strategie dei porti di Messina, Tremestieri, Milazzo, Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Saline. Sarà un compito arduo ma di certo molto avvincente per lui, soprattutto in un periodo storico come questo, caratterizzato dal prossimo avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto. Pertanto, gli auguro sinceramente un buon lavoro”. Parole di Francesco Cannizzaro, deputato della Repubblica e Segretario regionale di Forza Italia in Calabria, che proprio oggi ha avuto un incontro istituzionale con Francesco Rizzo, recentemente nominato a capo della AdSP dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Abbiamo fatto un focus su tutti i porti del comprensorio dell’Area metropolitana di Reggio Calabria, ricompresi nella circoscrizione territoriale di sua competenza – spiega l’onorevole Cannizzaro – in particolare su quello di Reggio, nel cuore della Città, interessato dai lavori di ammodernamento scaturiti dal mio emendamento da 15 milioni di euro. Ed è stata l’occasione perfetta per valutare lo stato degli interventi finanziati, convenendo sulla necessità di imprimere una decisiva accelerazione sull’avanzamento dei lavori. Durante l’incontro sono poi emerse anche nuove idee rispetto al rilancio e alla funzionalità di un porto che deve diventare sempre più strategico ed a misura di turisti e diportisti. Si è cordialmente discusso su potenzialità e criticità dell’infrastruttura sulle quali, grazie alla sinergia istituzionale, è essenziale intervenire per il raggiungimento dei vari obiettivi prefissati”.

“Da parte dell’Autority massimo sforzo per impegnare e spendere tempestivamente le risorse a beneficio dei nostri territori”

“Ho avuto modo di conoscere personalmente l’On. Francesco Cannizzaro – aggiunge il Commissario Francesco Rizzo – il cui emendamento ha finanziato parecchi interventi per la portualità dello Stretto. Da parte dell’Autority massimo sforzo per impegnare e spendere tempestivamente le risorse a beneficio dei nostri territori e con particolare riferimento al versante calabro ed al porto di Reggio, destinato ad importanti interventi ed a cambiare radicalmente il proprio volto e quello dell’intera Città.”