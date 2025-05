Reggio Calabria, il 15 maggio l’incontro AIL “Il valore sociale del volontariato” | INFO

StrettoWeb

Il 15 maggio dalle ore 10.30 presso l’È Hotel di Reggio Calabria si svolgerà l’incontro, organizzato da AIL sezione “Alberto Neri” di Reggio Calabria e Vibo Valentia in collaborazione con AIL Nazionale e Gruppo Malattie Mieloproliferative Croniche Ph, dal titolo Il valore sociale del volontariato – Ricordando Massimiliano Donato. L’occasione permetterà di ricordare quanto sia importante la figura del volontario all’interno di un contesto come quello delle associazioni a supporto dei presidi sanitari e la centralità del volontario per lo svolgimento delle attività che AIL svolge a supporto della divisione di Ematologia e del CTMO del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria

Il programma dell’incontro

10:30 Benvenuto e accoglienza

11:00 Saluti istituzionali

Giuseppe Toro, Presidente AIL Nazionale

Massimo Martino, Direttore UOC di Ematologia e CTMO di Reggio Calabria

11:20 Apertura dei lavori

Giusy Sembianza, Presidente AIL Reggio Calabria-Vibo Valentia

11:30 Libertà, eguaglianza e solidarietà: il volontariato nei principi costituzionali

Vincenzo De Santis, Collaboratore di Ricerca e Docente a Contratto, Dottore di Ricerca in Studi giuridici, comparati ed europei, Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di Economia e Management, Università degli Studi di Trento

12:00 Essere volontario oggi: il dono di sé per l’altro

Nadia Carbone, Psicologa AIL Reggio Calabria-Vibo Valentia

Testimonianza di una paziente

12:15 Che cosa sono i gruppi AIL pazienti: le attività di advocacy

Felice Bombaci, Referente gruppi AIL pazienti

12:30 Il gruppo Malattie Mieloproliferative Croniche Ph–

Un rappresentante del gruppo

12:45 Il ricordo di Massimiliano Donato

Bruno Martino, Ematologo

