StrettoWeb

Un gravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle ore 16 sulla SS106 a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria. Il sinistro è stato precisamente a Condofuri e si è trattato di uno scontro tra due veicoli. Al momento si registrano tre feriti, di cui due gravi e uno in gravissime condizioni ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Sul posto stanno intervenendo gli agenti della Polizia Stradale e i soccorritori del 118.