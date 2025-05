Reggio Calabria, incidente sul raccordo autostradale: centauro sull’asfalto

StrettoWeb

Un incidente si è verificato pochi minuti fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria e precisamente nei pressi della Galleria di Spirito Santo. Il sinistro è stato in direzione sud ed è stato autonomo. Per cause ancora in corso di accertamento, un centauro è finito a terra riportando ferite di diversa entità. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 e la Polizia Stradale che sta effettuando i rilievi del caso e gestendo il traffico che in questi momenti sta subendo parecchi disagi.

