Reggio Calabria inaugura il tour 2025 del Premio De André

In una terra dove le note si intrecciano con storie antiche e nuove visioni, il Premio Fabrizio De André sceglie Reggio Calabria per dare il via al suo tour nazionale 2025 “E ti piace lasciarti ascoltare”. La XXIV edizione di questo prestigioso riconoscimento, patrocinato dalla Fondazione De André Onlus presieduta da Dori Ghezzi, illuminerà il Big Easy Music Club il prossimo 30 maggio alle ore 20,30, offrendo un palcoscenico d’eccezione ai talenti emergenti calabresi. Dieci artisti, i cui nomi saranno rivelati a breve, si esibiranno davanti al pubblico e alla commissione composta da figure di primo piano del panorama musicale italiano: la cantautrice e scrittrice Teresa De Sio, Pietro D’Ottavio (giornalista e critico musicale), Luisa Melis (Direttore artistico del Premio De André), Teresa Mariano (manager di artisti come Negramaro, Caparezza e Roy Paci).

Questi professionisti non solo sceglieranno il semifinalista – che accederà direttamente alle fasi nazionali del Premio – ma si metteranno a disposizione degli artisti in un momento di confronto diretto, l’“Aula Aperta”, previsto per il 31 maggio, sempre a Reggio Calabria.

Alessio Laganà, promoter esclusivo regionale del Premio De André per la Calabria, con passione e determinazione ha creato il ponte tra gli organizzatori nazionali e la realtà calabrese, selezionando i dieci artisti – provenienti da ogni angolo della Calabria – che prenderanno parte alla finale regionale.

Le parole di Laganà

Grazie alla sua visione e al supporto dell’intero team del Big Easy Music Club, vero e proprio hub culturale di Reggio Calabria, Laganà ha dato vita a un’operazione culturale che va ben oltre il semplice evento. Un lavoro meticoloso ha permesso la selezione di 10 artisti calabresi che rappresentano l’eccellenza musicale del territorio: “Portare la prima tappa del tour nazionale a Reggio Calabria significa dare visibilità a una scena artistica vivace e in fermento, che merita di essere conosciuta,” sottolinea Laganà, che da anni lavora per la promozione dei talenti calabresi e della musica internazionale in Calabria. “Una nuova Calabria della musica d’autore che ci fa sentire orgogliosi, che ci racconta la freschezza, l’originalità e la contemporaneità di artisti che hanno tutti i numeri per far parte della scena musicale nazionale e internazionale, con brani che toccano ogni genere e sonorità”.

Il Big Easy Music Club non si limita a ospitare l’evento, volutamente aperto a tutti a ingresso libero e fino a esaurimento posti, ma ne diventa protagonista attivo, confermando la sua vocazione di incubatore e punto di riferimento: un progetto collettivo che coinvolge l’intera comunità musicale calabrese.

Da oltre vent’anni, il Premio De André rappresenta molto più di un semplice concorso musicale: è un’eredità viva del pensiero rivoluzionario di un artista che ha fatto della libertà espressiva e dell’autenticità le sue bandiere. Lo spirito di Fabrizio De André continua a vivere in questa iniziativa che non cerca “vincitori”, ma artisti capaci di esprimere la propria verità senza filtri.

Patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus e organizzato da iCompany, con la direzione artistica di Luisa Melis, il Premio ha come scopo quello di stimolare una creatività libera e scevra da tendenze legate ai concetti di commerciabilità, al fine di favorire l’originalità e la vitalità delle nuove produzioni artistiche. L’evento reggino rappresenta solo l’inizio di un viaggio che si concluderà con la finale nazionale nella piazza romana intitolata al grande cantautore in settembre, ma segna già un passaggio significativo: il riconoscimento di una Calabria capace di far fiorire bellezza e arte.