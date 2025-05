Reggio Calabria, il garante dei disabili Ernesto Siclari: “occasione unica per progetti sperimentali sullo spettro autistico”

StrettoWeb

“Il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Calabria, avv. Ernesto Siclari, accoglie con grande entusiasmo l’intervento tempestivo dell’On.le Francesco Cannizzaro in merito ad una problematica che sta affliggendo le famiglie con persone ricadenti nello spettro autistico residenti sul territorio calabrese e reggino in particolare”. Lo afferma in una nota il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Calabria, avv. Ernesto Siclari.

“Il percorso sperimentale individuato di concerto con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria si configura quanto mai prolifico in termini di interventi socio-abilitativi individualizzati, così come previsto dalla riforma legislativa nazionale, e finalizzati all’incremento abilitativo e funzionale delle capacità di coloro che soffrono di disturbi del neurosviluppo”.

“Importantissimo risultato che alimenta la fiducia nelle istituzioni preposte in un settore molto delicato e fondamentale in tema di “progetto di vita autonoma e indipendente” delle persone più fragili, il cui progresso è stato fino ad oggi rallentato da anni di ritardo nella erogazione dei servizi, che purtroppo si registra sul territorio calabrese in generale e nella città metropolitana reggina in particolare e che l’Associazione “Il Volo delle Farfalle” ha legittimamente rappresentato in questi giorni”.

“Il risultato conseguito dal Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati assume, pertanto, connotati di reale affidamento e grande speranza in capo alle persone con disabilità e alle rispettive famiglie, segno evidente di profusione di impegno al servizio della comunità”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.