Reggio Calabria, il caso del blog anonimo che divulga fake news e difende Falcomatà e Ballarino: chi c’è dietro?

Una denuncia del GOM di Reggio Calabria ha sollevato il caso del blog anonimo che nelle ultime settimane ha sparso veleni in città, pubblicando una serie di bufale e fake news scandalistiche palesemente inventate. L’Ospedale reggino ha denunciato il blog comunicando pubblicamente la querela, parlando espressamente di blog illegale, “non titolato a produrre informazione ai cittadini, non presentando il minimo requisito di legalità, tracciabilità e trasparenza, ivi comprese la firma dell’autore degli “articoli”, le fonti delle notizie ovvero le circostanze nelle quali si sarebbero svolti i fatti“.

Ma l’elemento più importante del caso sollevato dal GOM è sull’identità degli autori di questo blog. Sfogliando le pagine digitali di questo sito non si trova alcun tipo di riferimento previsto dalla legge: non viene indicata la ragione sociale, la sede legale, la partita IVA, tantomeno alcuna registrazione al Tribunale che è obbligatoria per le testate giornalistiche; ma soprattutto nessun articolo è firmato, tutti i contenuti vengono presentati sotto forma di anonimato, come se l’autore o gli autori si volessero nascondere o si vergognassero di esprimere la loro reale identità.

Questo blog così palesemente illegale, adesso, va incontro ad un sequestro preventivo decisamente scontato a seguito della denuncia-querela del GOM, per un sito web così totalmente fuori dalla legalità per cui non trova applicazione la normativa di rango costituzionale e di livello ordinario che disciplina l’attività di informazione professionale diretta al pubblico in base a precisi regolamenti specifici (registrazione al Tribunale con un Direttore Responsabile regolarmente iscritto all’Ordine dei Giornalisti), normativa che prevede appunto la tutela della libertà di stampa e quindi rende impossibile sequestrare e cioè chiudere un giornale anche in caso di diffamazione. Ma, appunto, ogni giornale deve assumersi le proprie responsabilità rispettando i parametri previsti dalla legge.

Nel caso di un blog anonimo, al contrario, gli autori non stanno rispettando la legge e non c’è alcuno che risponde allo Stato, quindi le norme dello Stato prevedono il sequestro e cioè la chiusura. In ogni caso, a prescindere dagli aspetti giudiziari che seguiranno il loro corso, appare decisamente curioso come quotidianamente su questo blog ci siano articoli che difendano e celebrino il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e il proprietario della Reggina, Nino Ballarino. Più che un blog personale, sembra un foglio di propaganda di partito. Anche perchè al posto della firma dell’autore, o degli autori, si legge sempre e solo “Ufficio Stampa“. Un nome probabilmente non casuale, per chi evidentemente fa proprio da “portavoce” dei potenti della città.

La domanda sorge spontanea: chi c’è dietro questa pagina anonima che esalta Falcomatà e Ballarino, anche in modo improponibile nei termini e nella forma, raccontando di una città che vive un eldorado grazie alla capacità politica del primo cittadino (!!) e una Reggina che viene gestita come se fosse stabilmente in Champions League? Si tratta di un mitomane che vive in una realtà parallela o c’è qualcosa di più?