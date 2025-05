Reggio Calabria, il 16 maggio l’evento conclusivo di Scatti di Valore

StrettoWeb

10 scuole, 56 classi, 26 associazioni ospitanti che hanno accolto oltre cento studentesse e studenti tra i 16 e i 18 anni per accompagnarli in brevi percorsi di volontariato, 130 scatti fotografici sui valori del volontariato e della vita. Questi i numeri della XIV edizione di Scatti di valore, l’attività ideata dal Centro Servizi per il Volontariato reggino e finalizzata a facilitare incontri e processi di collaborazione tra studenti e volontari impegnati nella cura del bene comune e che, per l’anno corrente, è parte del progetto “Sportello Ascolto Giovani” realizzato in convenzione con la Regione Calabria – Dipartimento Salute e Welfare.

Un format ormai consolidato – afferma la presidente del Csv Orsola Foti – che adotta metodologie attive ed esperienziali, prediligendo un approccio basato sull’ascolto e sul coinvolgimento, e si articola nel corso dell’anno scolastico in più fasi: dai laboratori di sensibilizzazione nelle classi, a brevi esperienze di volontariato e a un concorso fotografico a tema.

Venerdì 16 maggio a Reggio Calabria, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria, il raduno conclusivo di Scatti di Valore rappresenterà il momento di sintesi del percorso svolto durante l’intero anno scolastico. Nel corso della mattinata – continua il direttore Giuseppe Pericone –verranno proclamati e premiati i vincitori del concorso fotografico collegato al progetto, sarà dato ampio spazio alle voci e alle testimonianze degli studenti che si sono impegnati nei percorsi di volontariato e verranno restituiti alla comunità, quale esito di una scrittura collettiva, i valori espressi dai giovani delle classi coinvolte.

Contenuto speciale dell’evento sarà la proiezione di un documentario curato dal regista Antonio Melasi e attraverso il quale, a partire dall’esperienza di volontariato vissuta, i giovani partecipanti a Scatti di Valore sveleranno punti di vista inediti sul mondo dentro e intorno a loro. In un’epoca in cui si parla molto dei giovani, spesso descritti ed etichettati in modo ingiusto e non corrispondente alla realtà, questo documentario rappresenta un’occasione preziosa per mettersi in ascolto dei ragazzi e delle ragazze della nostra terra, scardinare qualche stereotipo e scoprire un patrimonio umano di immensa bellezza.

Le scuole coinvolte

Istituto d’Istruzione Superiore Euclide di Bova Marina

Istituto d’Istruzione Superiore Fermi di Bagnara Calabra – Sant’Eufemia d’Aspromonte – Villa San Giovanni

Istituto d’Istruzione Superiore Familiari di Melito di Porto Salvo

ITIS Conte Maria Milano di Polistena

ITT Panella-Vallauri di Reggio Calabria

Liceo Artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria

Liceo Classico Statale Tommaso Campanella di Reggio Calabria

Liceo delle Scienze Umane e Linguistico Mazzini di Locri

Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Reggio Calabria

Liceo Scientifico Statale Volta di Reggio Calabria

Le realtà ospitanti

A Reggio Calabria

Aipd – Associazione Italiana Persone Down Odv

Arci Samarcanda Aps

Centro di solidarietà Alberto Marvelli Odv

Ce.Re.So. Centro Reggino di solidarietà Odv

Cuore di maglia Delegazione di Reggio Calabria

Espero Aps

Govic – Gruppo Ospedaliero Volontari in Chirurgia Odv

Hub Comunale Servizi per la Famiglia gestito dal Consorzio Macramè

Il Mantello di San Martino (Gruppo di volontariato della Parrocchia della Candelora)

Mondo in Piazza Odv

Nati per leggere

Studioarte Codanzare Aps

Tra Noi Calabria Odv

Vides Odv

A Bova Marina

ASD Oratorio Salesiano Evergreen Aps

A Brancaleone

Caritas

A Condofuri

Centro di aggregazione giovanile Padre Rempicci Aps

A Melito di Porto Salvo

Comunità di Sant’Egidio

La casa di Maria – Parrocchia San Giuseppe

A Lazzaro di Motta San Giovanni

Eureka Biblioteca Auxesia OdV

InHoltre Odv

A Gioia Tauro

Gli Angeli di Pollicino Aps

A Cinquefrondi

Senza Frontiere Odv

A Polistena

Il Samaritano Odv

A Roghudi

Scuola della Pace

A Taurianova

La fata turchina

A San Giorgio Morgeto

Progetto Insieme, rete di associazioni tra cui Aspi Padre Monti Aps e e Ados Galatro

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.