Reggio Calabria, il 15 maggio la consegna delle borse di studio dell’Associazione “Cosimo Giuseppe Fazio”

Si svolgerà giovedì 15 maggio alle ore 9:30, presso l’Auditorium “Col. Cosimo Giuseppe Fazio”, all’interno della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, la cerimonia di consegna delle borse di studio promosse dall’“Associazione Cosimo Giuseppe Fazio”. La premiazione rappresenta l’epilogo di un lungo percorso che ha attraversato l’intera provincia di Reggio Calabria. Il Presidente dell’Associazione, Antonino Carlo Fazio, figlio del Colonnello a cui l’associazione è intitolata, ha incontrato insieme ai suoi collaboratori oltre 2.000 studenti in 14 istituti scolastici del territorio, parlando di Legalità e Senso del Dovere.

Il 15 maggio, alla presenza delle più alte autorità civili, militari ed ecclesiastiche, verranno premiati gli istituti e gli studenti che si sono maggiormente distinti nella competizione promossa dall’Associazione. Tra i 2.000 studenti coinvolti, più di 1.000 hanno partecipato attivamente al progetto presentando elaborati scritti, grafici o pittorici.

Alla luce di questa straordinaria partecipazione, al di là dei vincitori delle tre borse di studio in palio, il Presidente Antonino Carlo Fazio ci tiene a sottolineare che tutti i partecipanti sono da considerarsi “vincitori morali”, perché impegnarsi per la legalità è, di per sé, una vittoria.

Durante la cerimonia verrà letto un messaggio del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, grande amico della famiglia Fazio. Impossibilitato a partecipare per sopraggiunti impegni istituzionali, ha voluto comunque far pervenire il suo saluto all’Associazione e, soprattutto, alle centinaia di studenti presenti.

