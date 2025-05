Reggio Calabria, il 15 giugno “La Fiaccola della Speranza” | INFO

StrettoWeb

L’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova con I’Ufficio per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport e il Servizio diocesano di Pastorale giovanile assieme al CSI Reggio Calabria nell’ambito del Giubileo dello sport, organizzano “La Fiaccola della Speranza”, una corsa per fare memoria e riaccendere i valori dello sport: fraternità, solidarietà, accoglienza e pace. È bella la parola con cui si indica l’oggetto che gli atleti correndo si passano, di mano in mano, durante la staffetta: il testimone. Ed è una bella immagine, la staffetta, per dire ciò che è la Chiesa.

Una staffetta che si svolge, si dipana, da venti secoli, lungo tutte le strade del mondo. Una storia di amicizia contagiosa. Un contagio fatto di incontri e, appunto, di testimonianza (Osservatore Romano, Editoriale dell’8 maggio 2025).

Ed è questo il significato che vogliamo dare a questa prima corsa della Fiaccola della Speranza. Infatti, in occasione del Giubileo dello Sport, il 15 giugno 2025, nella nostra Arcidiocesi, un gruppo di atleti partirà dal Duomo di Reggio Calabria dopo che il nostro Arcivescovo, Mons. Fortunato Morrone, accenderà la fiaccola ai piedi del frammento della Colonna ardente di San Paolo custodito in Cattedrale, richiamando così anche le origini apostoliche della Chiesa reggina, e la consegnerà ai tedofori i quali partiranno alla volta di Campo Calabro.

Lungo il percorso, faranno tappa in alcune Parrocchie consegnando il testimone e ricevendo la benedizione dei sacerdoti, fino al Parco Verde di Campo Calabro dove, ad accoglierli ci saranno il Vescovo, le autorità del luogo, i rappresentanti delle associazioni, gli sportivi e le famiglie.

Con la corsa della fiaccola, vogliamo ricordare anche quanto Papa Francesco, in preparazione del Giubileo, scrisse: “dobbiamo tenere accesa la fiaccola della speranza che ci è stata donata, e fare di tutto perché ognuno riacquisti la forza e la certezza di guardare al futuro con animo aperto, cuore fiducioso e mente lungimirante.” (lettera del Papa a mons. Fisichella per il Giubileo, 11 febbraio 2022).

Come si può tenere accesa la fiaccola della speranza? Occorre nutrire e irrobustire la speranza attraverso l’incontro con il Signore Gesù. Occorre ridare slancio ai nostri cammini di fede affinché il nostro cuore non resti preda dell’angoscia e della paura che le notizie di violenza e di guerra quotidianamente seminano in noi.

Questa giornata di sport e di fede, sia per tutti, giocatori e famiglie, un tempo di grazia e di puro divertimento, affinché il nostro stare insieme, alimenti la luce della speranza e della pace di cui il mondo ha tanto bisogno.

Le tappe della fiaccola della speranza

Basilica Cattedrale S. Maria Assunta – Partenza ore 07:30

Parrocchia San Giovanni Battista – Archi

Parrocchia Santo Stefano da Nicea – Archi

Parrocchia San Francesco di Paola – Catona

Parrocchia Santi Cosma e Damiano – Villa San Giovanni

Parrocchia Santa Maria Maddalena – Campo Calabro

Parco Vede – Campo Calabro – arrivo ore 10:00