Reggio Calabria, grande successo per la 37ª edizione di Bicincittà 2025

Si è svolta oggi, con una partecipazione straordinaria, la 37ª edizione della manifestazione nazionale UISP Biciincittà, in collaborazione con il comitato provinciale UISP di Reggio Calabria, rappresentata da Giuseppe Marra e organizzata, come sempre, dal Circolo Tennis Padel Crucitti. Un evento che si è svolto in 65 città italiane e che, anno dopo anno, continua a unire sport, ambiente e socialità in un’atmosfera di festa e condivisione. Il percorso, come da tradizione, non competitivo, ha visto pedalare insieme generazioni diverse: dai bambini ai nonni passando per genitori, ragazzi e adulti e persino gruppi organizzati giunti da tutta la provincia. Una vera e propria carovana colorata e sorridente ha attraversato le vie della città, dimostrando ancora una volta quanto sia forte il desiderio di vivere Reggio Calabria in modo sano e sostenibile.

BICINCITTA’ UISP, la grande pedalata, non competitiva, di solidarietà, si è svolta anche quest’anno tra le vie della nostra città, targata, come sempre, dal rinomato Circolo Tennis Padel Crucitti che, nella persona del suo Presidente Demetrio Crucitti, supportato dal suo staff, si è prodigato per offrire un’organizzazione impeccabile a tutti i partecipanti. Il Presidente infatti, desidera, ogni anno, rendere ancor più speciale questo appuntamento e per questo lo impreziosisce di tanti gadgets e premi grazie alle tante ditte che, condividendo il significato e l’importanza della manifestazione, si rendono disponibili a collaborare. E così, anche quest’anno, BICINCITTA’ si è ritrovata a Piazza Indipendenza dove il Presidente Crucitti ha rivolto un saluto a tutti i presenti, presentando la dinamica del percorso e dell’evento. La partenza, fissata per le ore 10,00 ha visto una copiosa partecipazione.

A tutti i partecipanti sono stati consegnati la maglietta di BICINCITTA’ 2025 con cappellino e zainetto e poi… fischio di partenza e inizio della pedalata, in totale sicurezza, grazie alla presenza della Security, alla consolidata collaborazione dello staff di Martino Moto che ha curato con attenzione le chiusure delle traverse, di Cicli Iriti che ha garantito un’ ottima assistenza tecnica, delle Guardie Ambientali “Le Aquile” e Guardia Faunistica che hanno offerto un efficientissimo servizio assistenza, della Croce Rossa Italiana per la sua costante presenza, fondamentale per garantire sicurezza ai partecipanti e un grazie al corpo di Polizia Municipale per la sua impeccabile collaborazione annuale, grazie alla presenza di un numero consistente di vigili che hanno reso più sicure le strade da percorrere.

Il percorso, ormai consolidato, si è sviluppato lungo tutto il Lungomare Falcomatà proseguendo fino a Piazzale Botteghelle, dove i partecipanti hanno potuto usufruire di una sosta, per poi riprendere il percorso arrivando fino a Piazzale Pentimele, per una seconda sosta/ristoro, e concludere così nuovamente a Piazza Indipendenza, considerato quindi sia punto di arrivo che di partenza. A concludere la giornata, uno dei momenti più attesi: il sorteggio finale. Un’occasione per premiare i partecipanti con gadget originali, simpatici e, perché no, anche gustosi. Una vera chicca che da sempre rende Bicincittà non solo un evento sportivo, ma una vera festa cittadina.

Pertanto è doveroso ringraziare, ancora una volta, le aziende, gli sponsor, tutti i volontari e tutti i cittadini che, con grande condivisione, hanno partecipato a BICINCITTA’ 2025, rendendo quest’iniziativa unica e speciale! Il Circolo Crucitti, insieme allo staff provinciale UISP di Reggio Calabria, saluta con entusiasmo una giornata da ricordare, all’insegna del benessere, del divertimento e della partecipazione collettiva e dà appuntamento al prossimo anno!