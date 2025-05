Reggio Calabria, grande festa per Giovanbattista Minniti che festeggia 100 anni: una vita lunga un secolo tra affetti e ricordi

StrettoWeb

Una giornata speciale, ricca di emozione e gratitudine, quella vissuta il 15 maggio 2025 a Reggio Calabria da Giovanbattista Minniti, che ha tagliato l’importante traguardo dei 100 anni. Un secolo di vita attraversato da esperienze, sacrifici e valori profondi, festeggiato con affetto e riconoscenza dai familiari che hanno voluto onorare la storia del nonno.

Circondato dall’amore dei suoi cari, ha ricevuto gli auguri di figli, nipoti e amici, che lo considerano un punto di riferimento per integrità, saggezza e spirito gentile. La festa, semplice ma sentita, si è trasformata in un’occasione per riscoprire i racconti del passato e per rendere omaggio a un uomo che ha attraversato il Novecento lasciando una traccia indelebile nel cuore di chi lo conosce. Auguri a Giovanbattista Minniti, con l’auspicio che la sua storia continui a ispirare le nuove generazioni.