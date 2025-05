Open day Breast Unit, al GOM di Reggio Calabria visite e consulenze gratuite per tutte le donne | INTERVISTE

StrettoWeb

Un’importante iniziativa per la salute femminile si terrà sabato 31 maggio 2025, dalle 9:00 alle 16:00, presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Si tratta dell’Open Day della Breast Unit – Centro Senologico, dedicato alla diagnosi e alla cura delle patologie mammarie. L’evento avverrà in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria nell’ambito del suo programma di screening e prevenzione del cancro alla mammella ed è stato presentato questa mattina presso la Sala Spinelli. Durante l’evento, si potrà ricevere consulenza gratuita personalizzata ed accedere a orientamento specialistico per affrontare in modo consapevole eventuali problematiche legate al seno. Questo evento rappresenta un’occasione preziosa per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione del tumore al seno.

“Screening fondamentale”

Tiziana Frittelli, commissario straordinario del Grande Ospedale Metropolitano, ha detto: “parole d’ordine prevenzione, lo screening è fondamentale per tutti i pazienti. Vorremmo che le donne di Reggio Calabria non emigrino per questioni mediche ma che restino qui”.

“Campagna di prevenzione fondamentale”

Salvatore Costarella, Direttore Sanitario Aziendale del GOM, ai microfoni di StrettoWeb, ha detto “rinnoviamo l’appuntamento che già abbiamo fatto lo scorso anno. Riteniamo la campagna di prevenzione con l’Asp fondamentale così come la collaborazione con le associazioni di volontariato”.

Le parole di Di Furia

Lucia Di Furia, Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, ha puntualizzato: “la prevenzione medica è fondamentale a tutti i livelli e per tutti i cittadini. Invitiamo tutti a partecipare a giornate dedicate agli screening, importanti per le diagnosi precoci”.