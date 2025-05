Reggio Calabria, il GOM denuncia in Procura blog anonimo che pubblica fake news: “è illegale”

StrettoWeb

“In riferimento ad alcuni “articoli” pubblicati da un blog reggino, aventi ad oggetto i presunti disservizi di alcuni reparti del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, si comunica che, valutati i contenuti in essi riportati, la Direzione ha presentato contro lo stesso atto di denuncia-tutela presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria”. È quanto afferma l’ufficio stampa del GOM.

“Quanto sopra, anche alla luce dell’utilizzo inappropriato del mezzo dell’informazione da parte dello stesso blog, che, in quanto tale, non è titolato a produrre informazione ai cittadini, non presentando il minimo requisito di legalità, tracciabilità e trasparenza, ivi comprese la firma dell’autore degli “articoli”, le fonti delle notizie ovvero le circostanze nelle quali si sarebbero svolti i fatti”.

”Tale tipo di pubblicazioni, raffazzonata, amatoriale, anonima, non produce altro risultato che quello di ricercare audience a discapito della qualità dell’informazione. Pertanto, si è ritenuto necessario presentare un esposto a tutela dei cittadini, del personale ospedaliero e dell’immagine del G.O.M. di Reggio Calabria”.