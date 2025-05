Reggio Calabria, a giugno parte la disinfestazione: 15 giorni di pulizia da nord a sud. Le aree coinvolte e le date

StrettoWeb

In una nota il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato il calendario del servizio di disinfestazione adulticida in città, programmato da Ecologia Oggi per giugno 2025. Gli interventi inizieranno sempre alle 22:00 e coinvolgeranno varie aree da nord a sud della città e in diverse date, a partire dal 10 giugno e fino al 26.

Queste, nello specifico, aree e date:

10 giugno – Gallina

11 giugno – Centro Storico

12 giugno – Pineta Zerbi – Eremo – Tremulini

13 giugno – Santa Caterina – San Brunello – Vito

15 giugno – Trabocchetto – Condera – Spirito Santo

16 giugno – Ferrovieri – Stadio – Gebbione

17 giugno – Sbarre

18 giugno – San Giorgio – Modena – San Sperato

19 giugno – Catona – Salice – Rosalì – Villa San Giuseppe – Arghillà

20 giugno – Gallico – Sambatello

22 giugno – Archi

23 giugno – Ortì – Podargoni

24 giugno – Cannavò – Mosorrofa – Cataforio

25 giugno – Ravagnese

26 giugno – Pellaro