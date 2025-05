Reggio Calabria, Forza Italia sui 97 arresti: “grazie al lavoro dei Carabinieri e della Procura”

StrettoWeb

“La battaglia dello Stato contro il crimine organizzato non conosce soluzione di continuità. Di questo Forza Italia se ne compiace e, pertanto, ringrazia i Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, brillantemente guidata dal dott. Giuseppe Lombardo, per la grande operazione condotta in questi anni e che oggi è stata resa nota, portando alla luce reati gravissimi contestati a vario titolo a 97 persone”. Così la nota stampa a firma della Segreteria regionale di Forza Italia Calabria.

“L’immane, quotidiano lavoro che le autorità giudiziarie e gli investigatori svolgono con ammirabile dedizione, rappresentano il più grande baluardo a difesa della legalità e del vivere civile”, conclude la nota.