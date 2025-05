Reggio Calabria: firmato importante accordo tra Museo Archeologico e Ordine degli Ingegneri

StrettoWeb

È stato sottoscritto un importante Accordo di Collaborazione tra il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), diretto dal Dott. Fabrizio Sudano, e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, presieduto dall’Ing. Francesco Foti. L’intesa sancisce l’avvio di una partnership istituzionale finalizzata alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e archeologico del territorio, attraverso iniziative comuni, eventi, mostre e attività di comunicazione e divulgazione scientifica.

“Attraverso questa collaborazione – dichiara l’Ing. Francesco Foti – intendiamo affermare il valore sociale e culturale della professione tecnica, promuovendo la conoscenza del patrimonio locale e contribuendo alla diffusione della cultura scientifica e della memoria storica. È un’alleanza che nasce dal territorio per il territorio, con l’obiettivo di rafforzare la rete tra enti pubblici, mondo accademico e professioni.”

Il Direttore del MArRC, Dott. Fabrizio Sudano, ha sottolineato l’importanza dell’accordo come strumento di apertura del Museo verso la città e il tessuto professionale: “Siamo convinti che la cultura si promuove anche attraverso il dialogo con altri ambiti del sapere, come quello tecnico e ingegneristico. Questo accordo rappresenta un’opportunità per avvicinare nuovi pubblici al Museo e per progettare insieme percorsi culturali inclusivi e innovativi.”

Il protocollo, della durata biennale, prevede la messa in rete delle rispettive competenze, risorse e professionalità per lo sviluppo di progetti culturali e formativi condivisi, nel segno di una sinergia tra saperi tecnici e patrimonio museale. L’accordo si inserisce nel solco delle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e delle linee strategiche del Ministero della Cultura, puntando su forme innovative di partecipazione alla vita culturale e al dialogo tra istituzioni.

