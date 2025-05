Reggio Calabria, finalmente riapre il centro sociale di Sbarre. Falcomatà: “scusate per il ritardo”

StrettoWeb

Finalmente ha riaperto, dopo più di un anno, il centro sociale di Sbarre, zona sud di Reggio Calabria. Tante le battaglie, documentate in questi mesi su StrettoWeb, portate avanti dagli anziani, che da un giorno all’altro si sono visti “sfrattati” da un luogo che per loro era casa. Oggi, con estremo ritardo rispetto ai tempi di consegna promessi, il centro ha riaperto, con una festa, tanti sorrisi, abbracci e spensieratezza. Presente anche il sindaco Falcomatà, che si è appunto scusato per il ritardo.

“Questo centro non è da considerarsi solo un edificio, ma cuore pulsante della comunità locale, un luogo di valore inestimabile per la socializzazione e il supporto agli anziani che vi partecipano attivamente”. Così Mario Cardia e Armando Neri, esponenti della Lega di Reggio Calabria, festeggiano la riapertura del centro sociale di Sbarre. “E’ grazie all’azione costante e quotidiana dell’opposizione in commissione e in consiglio che oggi si arriva al lieto fine, con un ritardo di mesi e mesi e con gli anziani costretti per oltre un anno a stare lontani dal luogo che frequentano attivamente da oltre 20 anni. Un ringraziamento particolare va alla Senatrice Minasi per la vicinanza da sempre dimostrata al Centro ed a tutti i nostri ‘nonni del cuore’ che hanno resistito e oggi possono finalmente esultare”, concludono i consiglieri Cardia e Neri.